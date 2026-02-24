Fallece Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire y figura de una icónica dinastía de Hollywood

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 24/02/2026 a las 11h14
ESCUCHA LA NOTICIA

El actor estadounidense Robert Carradine, reconocido por su papel en la serie Lizzie McGuire y por protagonizar la comedia Revenge of the Nerds, murió a los 71 años. Su partida marca el adiós a uno de los rostros más recordados de la televisión juvenil de los 2000 y miembro de una histórica familia de actores.

Robert Reed Carradine nació el 24 de marzo de 1954 en Hollywood, California, dentro de una de las familias más reconocidas del cine estadounidense. Era hijo del legendario actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine, consolidando así una dinastía artística que dejó huella en la industria.

Creció rodeado de cámaras y escenarios, lo que lo llevó a iniciar su carrera desde joven. En los años 80 alcanzó popularidad internacional al interpretar a Lewis Skolnick en Revenge of the Nerds, película que se convirtió en un clásico de culto. Décadas después, una nueva generación lo conoció como el padre de Lizzie en la exitosa serie de Disney Channel Lizzie McGuire, donde compartió pantalla con Hilary Duff.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones de cine y televisión, destacándose por su versatilidad y carisma. Aunque su carrera fue más discreta que la de otros miembros de su familia, logró construir un nombre propio en la industria.

En el plano personal, Carradine también enfrentó momentos difíciles. En distintas etapas de su vida atravesó problemas financieros y situaciones legales, además de hablar abiertamente sobre sus luchas personales. Su familia informó que padeció durante años un trastorno de salud mental, una batalla que marcó sus últimos tiempos.

Robert Carradine falleció a los 71 años, dejando un legado que abarca varias décadas y generaciones de espectadores. Su partida no solo representa la pérdida de un actor querido, sino también de una pieza importante de una de las familias más emblemáticas de Hollywood.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
2
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
3
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
4
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
5
Investigan red narco que usa Viru Viru para tráfico de hachis

Lo más compartido

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
4
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
5
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Más en Farandula

23/02/2026
Patricia Roca revela cómo tocó fondo tras su separación y habla del video viral que le removió emociones
En una íntima conversación con Ximena Zalzer, la modelo boliviana Patricia Roca abrió su corazón sobre el final de su relación con Pablo Fernández, confesando...
Ver más
En Portada
24/02/2026 País
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y...
vista
24/02/2026 Cochabamba
Ministro Oviedo advierte sobre ingreso de marihuana ICE a Bolivia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió este lunes sobre la presencia en Bolivia de un nuevo tipo de droga, denominada “marihuana ICE”, una...
vista
24/02/2026 País
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no presenten excusa para no ser jurado electoral serán sancionadas con una multa equivalente...
vista
24/02/2026 Seguridad
Investigan red narco que usa Viru Viru para tráfico de hachis
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trabaja de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas (DEA) para desarticular una...
vista
24/02/2026 Cochabamba
Cochabamba activa plan de prevención ante aumento de casos de chikunguña
Ante el incremento de casos de chikunguña a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en coordinación con Sedes, las Fuerzas Armadas,...
vista
23/02/2026 País
Jurados electorales recibirán Bs 60 y tendrán un día de asueto en sus empleos
El TSE recuerda que el pago será entregado por los notarios electorales y que el descanso laboral será otorgado con la presentación del memorando de...
vista
Actualidad
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió este lunes sobre la presencia en Bolivia de un nuevo tipo de...
Ver más
24/02/2026 Cochabamba
Ministro Oviedo advierte sobre ingreso de marihuana ICE a Bolivia
Rossana Marín pasa uno de los momentos más complejos de su vida. La cantante que representó a Bolivia en el festival...
Ver más
24/02/2026 Seguridad
Rossana, representante de Bolivi en Viña del Mar, recibió un disparo en la cabeza, el sospechoso es su esposo
Ante las medidas de presión que asumieron los transportistas en La Paz por la gasolina desestabilizada, el Ministerio...
Ver más
24/02/2026 Economía
Gobierno: el resarcimiento por la gasolina desestabilizada se activará a partir del viernes
Ante el incremento de casos de chikunguña a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en...
Ver más
24/02/2026 Cochabamba
Cochabamba activa plan de prevención ante aumento de casos de chikunguña
Deportes
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento
Se cumplen ahora 16 años de la primera edición en español, y también en inglés, de uno de los libros de divulgación...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Sapiens.De animales a dioses