Fallece Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire y figura de una icónica dinastía de Hollywood

El actor estadounidense Robert Carradine, reconocido por su papel en la serie Lizzie McGuire y por protagonizar la comedia Revenge of the Nerds, murió a los 71 años. Su partida marca el adiós a uno de los rostros más recordados de la televisión juvenil de los 2000 y miembro de una histórica familia de actores.



Robert Reed Carradine nació el 24 de marzo de 1954 en Hollywood, California, dentro de una de las familias más reconocidas del cine estadounidense. Era hijo del legendario actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine, consolidando así una dinastía artística que dejó huella en la industria.

Creció rodeado de cámaras y escenarios, lo que lo llevó a iniciar su carrera desde joven. En los años 80 alcanzó popularidad internacional al interpretar a Lewis Skolnick en Revenge of the Nerds, película que se convirtió en un clásico de culto. Décadas después, una nueva generación lo conoció como el padre de Lizzie en la exitosa serie de Disney Channel Lizzie McGuire, donde compartió pantalla con Hilary Duff.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones de cine y televisión, destacándose por su versatilidad y carisma. Aunque su carrera fue más discreta que la de otros miembros de su familia, logró construir un nombre propio en la industria.

En el plano personal, Carradine también enfrentó momentos difíciles. En distintas etapas de su vida atravesó problemas financieros y situaciones legales, además de hablar abiertamente sobre sus luchas personales. Su familia informó que padeció durante años un trastorno de salud mental, una batalla que marcó sus últimos tiempos.



Robert Carradine falleció a los 71 años, dejando un legado que abarca varias décadas y generaciones de espectadores. Su partida no solo representa la pérdida de un actor querido, sino también de una pieza importante de una de las familias más emblemáticas de Hollywood.