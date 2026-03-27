Más celebridades se suman a MasterChef Celebrity Bolivia: música, redes y belleza llegan a la cocina

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 27/03/2026 a las 17h06
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La competencia culinaria más esperada del país sigue revelando nombres, y esta vez sorprendió con un grupo diverso de participantes que prometen dar de qué hablar dentro y fuera de la cocina.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Bolivia continúa generando expectativa con la confirmación de más figuras del espectáculo nacional. Entre ellas destaca la cantante Vero Pérez, quien confesó que cuando un plato le gusta no puede evitar celebrarlo bailando. Además, aseguró sentirse orgullosa de su carbonara, aunque admitió que la repostería no es su fuerte. La artista también reveló estar nerviosa por este nuevo reto, ya que pasará de haber sido jurado a convertirse en participante.

Otro de los anunciados es el cantante Fher, quien se definió como “criollo de corazón”. El artista afirmó que heredó la sazón de su madre y que cree dominar varios “códigos culinarios”. Con entusiasmo, expresó su emoción por formar parte de “la cocina más grande de Bolivia” y resaltó su amor por la comida tradicional de su tierra.

A la lista se suma la modelo y reina de belleza Camila Ribera, quien llega con ganas de aprender y sorprender. Comentó que prefiere lo simple y saludable, y que su mejor ingrediente es la alegría. Sin embargo, reconoció sentirse nerviosa debido a su falta de experiencia en la cocina, aunque aseguró que está dispuesta a darlo todo para mejorar.

Finalmente, también fue confirmado el creador de contenido Paluleos, quien aportará un toque fresco y digital a la competencia. Entre risas, señaló que se considera experto en milanesas, pero confesó que le teme a la pasta. Además, se declaró fanático del ramen instantáneo, lo que generó curiosidad entre los seguidores del programa.

Con este nuevo grupo de participantes, MasterChef Celebrity Bolivia promete una temporada llena de retos, emociones y momentos inesperados, donde cada famoso buscará demostrar que también puede brillar entre ollas y sartenes.

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