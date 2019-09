Cornejo: No tengo que rendir cuentas a nadie, con mi plata hago lo que quiero

El presidente del club Aurora, Jaime Cornejo, manifestó esta tarde que "no tiene que rendir cuentas a nadie" ya que es su dinero el que sostiene a la institución.

"Con mi plata hago lo que quiero, porque este club es deficitario, no tengo que decirle a nadie qué hago con mi plata, le pongo al club más de 50 mil dólares al mes, no tengo que dar cuentas a nadie. Aurora no tiene quien lo apoye, en este caso el responsable es el presidente, que soy yo", señaló Cornejo durante conferencia de prensa al ser consultado sobre la transparencia del club.

"De qué le rendiré cuentas a la gente si es mi plata", añadió Cornejo visiblemente molesto.

El presidente del Equipo del Pueblo manifestó que recibió un club con deudas y aseguró que en la actualidad la institución celeste tiene su economía "saneada". Además, acusó a exdirigentes de encabezar una carta, que pide rendición de cuentas, con intención "incrustarse" en el club.

La rueda de prensa se dio para oficializar que Charles Da Silva asumió interinamente la dirección del equipo tras la salida del estratega uruguayo Julio Fuentes.