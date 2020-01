Wilstermann refuerza la base del plantel y suma a Arrascaita

Wilstermann va asegurando a la base del plantel que logró el título del torneo Clausura 2019. Ayer se confirmó la renovación del vínculo con Alejandro Meleán, Jorge Ortiz y Ricardo Pedriel.

Además se confirmó que el volante Jaime Arrascaita será jugador del Rojo por un año.

Pese a información que se manejaba en anteriores jornadas y luego de conocer que algunos jugadores estaban descartados, ayer se informó que Ortiz y Pedriel extendieron sus contratos hasta diciembre. Mientras que Meleán firmó por dos años y militará en Wilstermann hasta diciembre de 2021.

“(Meleán) es un jugador importante para nosotros, aparte es un jugador muy querido, es un gran profesional dentro y fuera del campo de juego, realmente valoramos mucho eso, su amor por esta institución y que aparte es mutuo, entonces queremos que se quede. Vamos a renovarlo por dos años”, indicó el presidente del club, Grover Vargas.

Sobre la llegada de Arrascaita, el titular señaló que se analizaron varios factores, por lo que se tomaron varios recaudos para consolidar su vinculación con el Rojo.

El futbolista llegó a Cochabamba el viernes y se sometió a la revisión médica, las negociaciones se extendieron ayer y recién en horas de la tarde se confirmó su vinculación por esta temporada.

El yungueño se convirtió así en el primer refuerzo del club aviador para el torneo local y para la Copa Libertadores 2019. A la espera de otras incorporaciones, Vargas afirmó que con los jugadores que finalizaron sus contratos en la temporada pasada, las negociaciones están encaminadas y no existe ninguna complicación.

Consultado sobre el caso de Fernando Saucedo, el titular aseguró que “no habría ningún problema para que él se quede”.

Sobre la contratación de refuerzos extranjeros, Vargas afirmó que se tiene contacto con algunos pero hasta el momento ninguno está concretado.

“Todavía no hay. Que yo sepa no existe todavía nada cerrado, si estamos buscando algo pero aún no hay nada”, afirmó.

Sobre los jugadores que no continuarán en el plantel, el titular del club aviador no quiso adelantar ningún nombre y solo se limitó a señalar que las bajas se harán conocer en su debido momento.

APUNTE

16 jugadores están en la base del plantel

Con la renovación de Alejandro Meleán, Jorge Ortiz y Ricardo Pedriel, la base del plantel se extendió a 16 jugadores con los contratos vigentes,

Wilstermann apuesta por mantener la base del equipo que logró el título del certamen pasado y encarar de la mejor manera el torneo local y la Copa Libertadores.

Al cuadro valluno aún le falta definir la situación de Hugo Suárez, Juan Daniel Sandy, Omar Morales, Edward Zenteno, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte, Óscar Vaca, Víctor Hugo Melgar, Fernando Saucedo, Pablo Laredo, Bruno Miranda y Moisés Villarroel. Aún no se sabe si la mayoría permanecerá en el plantel para esta temporada.