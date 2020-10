Nadie más se mueve de la Selección Nacional

Los seleccionados bolivianos rechazaron la actitud del club Oriente Petrolero de ordenar el retiro de Rolando Sánchez, Ferdy Roca y Matheo Zoch, y el grupo de trabajo ratificó su decisión de continuar con los entrenamientos en la ciudad de La Paz para encarar los compromisos frente a Brasil y a Argentina el 9 y 13 de octubre.

Los tres jugadores mencionados dejaron el hotel de concentración por pedido de su club, en horas de la tarde Blooming envió una carta siguiendo la misma línea, bajo el argumento de que necesita de sus jugadores para disputar el domingo el partido de vuelta del torneo amistoso denominado Copa Santa Cruz. Esto generó un malestar en el equipo verde y distrajo del trabajo a menos de dos semanas para el juego contra los verdeamarillos.

"Lo que queremos es que no se vaya nadie y se solucionen los problemas porque hay un margen para que se reinicie el torneo y esperemos que se puedan cumplir de una forma u otra", declaró el arquero Carlos Lampe, en la conferencia del Equipo de Todos, la noche del miércoles. El guardameta indicó que Marcos Rodríguez, presidente en ejercicio de la FBF, les aseguró que el torneo se reanudará por lo cual ese problema estaría resuelto.

El volante Jhasmani Campos indicó que ninguno presidente de club ni los representantes de la agremiación de futbolistas profesionales hablaron con ellos para brindar soluciones. El único que se acercó en Santa Cruz y en La Paz fue Rodríguez, que está en pugna con el vicepresidente Robert Blanco por el control de la FBF.

Lampe y sus compañeros cuestionaron a los clubes, y les preguntaron del porqué de esta decisión a pocos días del juego internacional cuando podían hacerlo hace 45 días, tiempo que viene trabajando el elenco verde en Santa Cruz y luego en La Paz.

"He tomado la decisión: no voy a retornar, voy a darle prioridad a la Selección. Pasen los problemas que me caigan encima, he decido quedarme en la Selección. Disculpas a Royal Pari. Asumiré lo que venga, estoy dispuesto a afrontar lo que venga", declaró Carlos Saucedo.

Campos indicó que está adversidad hará más fuerte al elenco y que esto refuerza el compromiso con la Selección Nacional de cara a cotejos contra rivales de jerarquía mundial. "Todos los futbolistas hemos venido no por dinero ni por interés alguno ni por apoyar a una u otra persona: venimos por este escudo que vale mucho".

Blooming solicitó el repliegue de sus jugadores, pero por medidas de bioseguridad está prohibido salir y que personas ajenas ingresen al hotel de concentración. Es así que los futbolistas rechazarán la solicitud de su club.

Otra de las irregularidades que denunció Fabol fue que el director técnico de la Selección Nacional presiona a los jugadores a firmar contratos de representación con una empresa en particular para convocarlos el cuadro verde. Gabriel Valverde negó esta versión.

CÉSPEDES

El mediocampista Boris Céspedes llegó a La Paz al mediodía del miércoles, proveniente de Ginebra, Suiza, donde el futbolista cruceño de 25 años de edad juega en el Servette FC de la Súper Liga. El jugador será sometido una revisión médica y a la toma de pruebas Covid-19 antes de sumarse al trabajo colectivo.