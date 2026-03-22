Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente tienen sus rivales en las Copas

La Gloria Eterna, como se denomina a la Copa Libertadores, y La Gran Conquista, a la Copa Sudamericana ya están en marcha, en su fase de grupos.

El jueves por la noche, René Higuita y Diego Godín fueron los encargados de decidir la suerte de Blooming e Independiente, por la Copa Sudamericana, cuyo último campeón es Lanús de Argentina.

La suerte quiso que a Independiente de Sucre, que participará por primera vez en este certamen, le toque bailar con la más fea, porque se medirá con Racing de Avellaneda, cabeza de serie y campeón de la Copa Sudamericana 2024, además de Botafogo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores 2024 y Caracas FC de Venezuela, quizás el rival más accesible.

De acuerdo al Manual de Clubes de la competición, Independiente debutará en los primeros días de abril (7), ante Racing en el estadio Patria, posteriormente visitará al Caracas FC y Botafogo de Brasil.

Por el lado de Blooming, Diego Godín sacó los bolillos cque contemplaron a River Plate, cabeza de serie, Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela.

Y, como ocurrió con los chuquisaqueños, los celestes iniciarán su campaña en el estadio Tahuichi Aguilera ante River Plate, en la primera semana de abril; posteriormente, jugará de visitante ante Bragantino y Carabobo.

Por la Copa Libertadores, Bolívar y Always Ready también tendrán rivales de fuste, pero el equipo celeste es el “más beneficiado” porque fue incluido en el grupo C y salvo Fluminense, Deportivo La Guaira de Venezuela e Independiente Rivadavia de Argentina parecen rivales accesibles.

El Manual de Clubes de la competición confirma que Bolívar debutará en la primera semana de abril y visitará a Independiente Rivadavia, el equipo mendocino es debutante absoluto; posteriormente, recibirá en el estadio Hernando Siles a Deportivo La Guaira y Fluminense.

Mientras, a Always Ready le tocó una suerte distinta, quizás una serie más complicada porque tendrá como rivales en el grupo G a Liga de Quito, Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana y el Mirassol de Brasil, debutante en competiciones internacionales.

Always Ready se estrenará en la competición ante Liga de Quito de Gabriel Villamil en el estadio Municipal, posteriormente saldrá de Villa Ingenio para visitar al Lanús y Mirassol.

Dato

El nuevo balón Cumbre

Cumbre será el balón oficial de ambas Copas. Su diseño está inspirado en los trofeos de ambos torneos y en la intensidad del fútbol sudamericano, incorporando tecnología de última generación para el máximo rendimiento.

Inspirado en la energía y la ambición que caracterizan al fútbol sudamericano, CUMBRE simboliza la cima que todos los clubes buscan alcanzar en su camino hacia la gloria continental. A lo largo de la temporada, el balón estará presente en cada encuentro de ambos torneos.

Su diseño refleja esta identidad, con una base blanca combinada con gráficos dinámicos en tonos vibrantes, inspirados en los trofeos de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, capturando el ritmo y la diversidad del fútbol sudamericano. El icónico símbolo de PUMA se destaca como emblema de innovación y rendimiento.