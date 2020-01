San Martín supera a Olympic en clásico valluno y se aproxima más a revalidar la corona

El sexteto valluno de San Martín dio otro paso más rumbo a la revalidación de su corona nacional en la Liga Superior de voleibol rama masculina, luego de superar la noche del miércoles 3-2 a Olympic, en duelo jugado en el coliseo Julio Borelli Vitteriro de La Paz.

Tras doblegar a su clásico rival, el Aurinegro prácticamente dejó afuera de la lucha por la corona a Olympic, elenco que debe ganar hoy y mañana para ver si consigue aún contar con remotas opciones de lograr el título nacional.

En cuanto al duelo, ambos elencos se brindaron al máximo y protagonizaron cinco emocionantes sets, con parciales favorables a San Martín por 27-25, 25-21, 22-25, 21-25 y 19-17.

En otros compromisos, CAN de Oruro se puso a la par de San Martín en la lucha por la corona: anoche superó 3-2 a Olympic de Tarija, con sets de 21-25, 20-25, 25-19, 25-18 y 15-11, en una épica remontada del equipo canino.

Finalmente, el anfitrión Tigre volvió a tropezar, esta vez por 0-3 ante Ingenieros de Oruro (26-28, 20-25 y 20-25).

Como es habitual, la jornada de hoy se invertirá con la de mañana viernes: Olympic TRJ vs Olympic CBB (18:00), Ingenieros vs CAN (19:30) y San Martín vs Tigre (21:00).

Las posiciones las encabezas San Martín y CAN con seis puntos; Olympic CBB, Ingenieros y Tigre con 4; cierra Olympic TRJ con tres.