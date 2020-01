San Martín y Olympic arrancan con triunfo en la Liga Superior

Los sextetos cochabambinos de San Martín y Olympic arrancaron la noche de este lunes con sendas victorias en la Liga Superior rama masculina, evento que se desarrolla en el coliseo Julio Borelli Vitterito de La Paz.

A primera hora, Olympic doblegó con algunas dificultades al actual subcampeón Ingenieros de Oruro por 3-0, con parciales de 32-30, 25-18 y 32-30.

En el segundo partido, el vigente campeón San Martín dio cuenta del tarijeño Olympic también por 3-0, con sets a favor de 25-13, 25-19 y 25-16.

Finalmente, el local Tigre se vio sorprendido por el poderío del recién ascendido Club Atlético Nacional (CAN) de Oruro, elenco ante el que cayó por 0-3, con parciales de 25-27, 23-25 y 22-25.

La jornada de hoy martes se jugará con la siguiente fecha triple: San Martín vs Ingenieros (18:00), CAN vs Olympic CBB (19:30) y Tigre vs OIympic TRJ (21:00).

El campeón de esta Liga representará a Bolivia en la Liga Sudamericana de Clubes 2020.