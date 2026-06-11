¡Juan Carlos Prado se convierte en el número uno de Bolivia!

Gracias a la brillante actuación que tuvo en Roland Garros, el Grand Slam francés que finalizó el fin de semana anterior, Juan Carlos Prado escaló 15 puestos en el ranking ATP y pasó a situarse en la casilla 161, lo que le convierte en el tenista número uno de Bolivia, según prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).

Por primera vez en su trayectoria, el joven cruceño de 21 años se convirtió en el mejor clasificado del país.

Su ascenso también estuvo acompañado porque Hugo Dellien bajó al puesto 165 y por ello pasó a ser el número dos de Bolivia. Esto también significa que luego de casi una década el país tiene a un nuevo tenista que es el mejor.

Según los datos estadísticos de la ATP, Dellien se adueñó del primer lugar desde el 29 de mayo de 2017, fecha en la que pasó a ocupar el puesto 415 y bajó al segundo lugar a nivel Bolivia a Federico Zeballos, que se situaba en el 474.

Una semana antes, el 22 de mayo, Zeballos era mejor ranqueado que Dellien (470 contra 489).

Desde el 29 de mayo de 2017 pasaron nueve años y 10 días —la última actualización del ranking salió el lunes 8 de junio—, tiempo en el que Dellien fue el número uno de Bolivia y que en varias ocasiones estuvo dentro del Top-100.

No hay dudas de que para Prado es un hecho importante, pues no solo se volvió el mejor del país, sino que también se trata de su mejor puesto histórico en el ranking ATP. Anteriormente era el 176.

El gran ascenso del cruceño se dio gracias a los 30 puntos que sumó en el ranking ATP por haber superado las tres rondas clasificatorias de Ronald Garros y por llegar a la primera fase del cuadro principal.