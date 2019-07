Tarantino exigió a Sony los derechos comerciales de su nueva película

LOS ÁNGELES |

El director Quentin Tarantino exigió a los estudios de grabación los derechos comerciales de su más reciente película, "Once Upon A Time in Hollywood", un ambicioso requerimiento que tan solo aceptó la productora Sony, informó hoy The Hollywood Reporter.

El privilegio de contar con la exclusividad de la explotación comercial de la nueva cinta, que llega a los cines norteamericanos este viernes, es una concesión muy poco habitual en Hollywood que tan solo disfrutan cineastas como George Lucas, creador de "Star Wars", y Mel Gibson.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario especializado The Hollywood Reporter, en noviembre de 2017 Tarantino negoció con dos productoras, Warner Bros y Sony, ambas dispuestas a cubrir los 95 millones de dólares que solicitaba y a otorgarle varias libertades en el proceso de creación, producción y distribución.

Pero unicamente Sony aceptó entregar a Tarantino los derechos comerciales y de autor de la película, producida y financiada por el estudio.

Así, mientras que la productora controlará la distribución de la película y las de sus hipotéticas continuaciones, el director recibirá los beneficios de toda la explotación comercial que tenga que ver con su última cinta.

Otros directores han contado con ese derecho anteriormente por diferentes motivos, por ejemplo Gibson, quien financió gran parte del presupuesto de "The Passion of the Christ", o Richard Linklater, quien pagó por adelantado su película "Boyhood", rodada durante 12 años.

Por este motivo, para Warner Bros la exigencia de Tarantino distaba de los casos descritos y se negó a aceptarla porque podría sentar un precedente en la industria que sería requerido por otros directores, según el testimonio citado por The Hollywood Reporter.

"Once Upon a Time in Hollywood" llega a los cines norteamericanos este viernes, tras estrenarse en el Festival de Cannes y celebrar una segunda "premiere" en Hollywood este lunes, que contó con los protagonistas Brad Pitt,

Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. La novena cinta de Tarantino compitió por la Palma de Oro de Cannes cuando se cumplían 25 años de la victoria en este festival de su filme "Pulp Fiction", aunque a pesar de la buenas críticas no logró revalidar el triunfo.