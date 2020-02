Corea del Sur celebra con sorpresa y alegría el Óscar para 'Parásitos'

Los surcoreanos reaccionaron este lunes con sorpresa y alegría a la victoria en los premios Óscar de "Parásitos", la película de Bong Joon-ho que se convirtió en la primera de habla no inglesa en llevarse el máximo galardón de Hollywood.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, dijo estar muy feliz por el reconocimiento internacional al cine de su país.

"Extiendo mi agradecimiento especialmente por dar sentido a la valentía y al orgullo del pueblo" surcoreano, dijo Moon. "Estoy muy orgulloso del director Bong Joon-ho y del reparto", añadió.

"Parásitos" ganó cuatro premios: mejor película, mejor director, mejor película internacional y mejor guión original.

"Me caen las lágrimas", escribió un surcoreano en Twitter. "Estoy orgulloso de Bong Joon-ho. Es increíble escuchar discursos de aceptación en coreano".

Otro internauta se preguntaba si no habría que crear un día festivo para conmemorar la victoria.

El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Harry Harris, publicó por su parte un tuit de felicitaciones con una foto de lo que parece ser jjapaguri, un plato de fideos que aparece en la película.

"¡Guau! Felicitaciones al director Bong, al equipo de #Parásitos y al cine de ROK", la República de Corea, escribió Harris.

