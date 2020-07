El mundo despide al “ícono” Morricone

Con el reconocimiento unánime al compositor Ennio Morricone como “maestro”, personalidades de todos ámbitos, especialmente de la música, el cine y de la política, quisieron despedirse del hombre que “silbaba” melodías maestras al servicio del séptimo arte.

“Devastado” por la noticia se declaró su colega, el alemán Hans Zimmer. “Ennio era un ícono y los íconos nos desaparecen. Son para siempre. (...) No es sólo por los ‘spaghetti westerns’. Pienso en ‘The Mission’, en ‘Once Upon a Time in America’.

Qué belleza de música”, ha apuntado a la BBC.

Para otro compositor pionero en su campo, el francés Jean Michel Jarre, representó “un sonido único, magníficas melodías, una gran influencia y fuente constante de inspiración: amor y respeto”.

No se olvidaron del genio los californianos Metallica, que acostumbran a arrancar todos sus conciertos con la intro de la celebérrima “The ecstasy of gold”: “Tu carrera fue legendaria y tus composiciones, intemporales. Gracias por definir el ambiente para tantos de nuestros espectáculos desde 1983”.

Morricone saltó a la fama por sus creaciones para el maestro del spaghetti western Sergio Leone, mezclando música de orquesta y tradición popular, entre las más de 500 obras que compuso para el cine.

Compuso además cerca de 80 obras clásicas, de música de cámara y para orquesta. Miembro del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, compuso especialmente para el piano.