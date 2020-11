Rueda cine de Latinoamérica en festival de Viña del Mar

Obras de realizadores de Argentina, Bolivia, Chile y México destacan hoy entre las propuestas en competencia de la 32 edición del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (Ficviña), que se celebrará hasta el 11 de noviembre.

En su primera edición virtual, la cita ofrece un acercamiento a la filmografía de ficción contemporánea con piezas como El Tango del Viudo y su espejo deformante, drama chileno dirigido por Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, Chaco, coproducción entre Bolivia y Argentina, de Diego Mondaca, y la cinta mexicana UZI, de Pepe Valle.

Según los organizadores, en esta edición Ficviña propone nueve visiones de Latinoamérica desde territorios en constante tensión, relatos de vidas marcadas por la lucha por la identidad, elaboradas con un lenguaje adaptado a sus contextos y una marcada mirada personal.

Asimismo, la sección de largometraje documental acoge los títulos La mujer de la luz propia, de la brasileña Sinai Sganzerla, Babenco-Tell me when, de su coterránea Bárbara Paz, Cosas que no hacemos, del mexicano Bruno Santamaría, Piedra Sola, del argentino Alejandro Telemaco, y Frontera, del país sede realizado por Paola Castillo.

Entre los cortometrajes a proyectar en la jornada destacan La intimidad de Lía, Intiwawa, Hipótesis sobre la guerra, Tierra Nullius y Cano, de Chile, Hey Love (Colombia) y Temporal (Bolivia), así como Cuerpas y Vestinshou, de Argentina.

Resaltan también entre las propuestas las producciones Vestigios, Cumbia que te vas de ronda, De la noche a la mañana, Implantación, Algo se debe romper y Procrastinación, mientras llegará el espacio Diálogos de cine con el conversatorio sobre la cinematografía de Uruguay, país invitado de honor.

Durante el encuentro se desarrollan, además, entrevistas y conversatorios con especialistas, otros realizadores y amantes del cine en general, que tienen lugar desde la red social Facebook, el canal de YouTube y la página oficial ficviña.cl.

La competencia latinoamericana de largometrajes de ficción cuenta con los estrenos para Chile de las cintas brasileñas La muerte habita de noche, de Eduardo Moroto, y Los ojos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo, así como Las buenas intenciones, de la realizadora argentina Ana García, entre otras.