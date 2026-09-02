Thaqhata conquista su primer galardón internacional y va por más

El cortometraje boliviano Thaqhata alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional del Cine de los Andes (FICA), en Cusco, Perú.

Thaqhata ( búsqueda en idioma aymara) es un cortometraje de drama y ficción que refleja la historia de una madre alteña que busca desesperadamente a su hija desaparecida.

El cineasta paceño Iván Paz comentó que el galardón les llegó de sorpresa y les confiere confianza para afrontar futuros eventos nacionales e internacionales.

¿Estaba en sus planes conquistar un galardón en FICA?

La verdad, fuimos con la ilusión de compartir “Thaqhata” con un público internacional, más que con la expectativa de ganar.

Estar en la Selección Oficial del Festival ya era un logro en sí mismo, así que este premio llegó como una sorpresa enorme y una confirmación de que la historia está conectando con el público.

¿Es el primer premio que logra el cortometraje?

El cortometraje obtuvo 2 galardones en el Festival Internacional de Cortometrajes Luz de Altura, realizado en La Paz en febrero de este año: Premio del Público y Mejor Actuación (Susana Condori).

Este es el primer reconocimiento fuera del país para “Thaqhata”, y justamente por eso significa tanto para todo el equipo.

¿Cómo nace la iniciativa para hacer la película?

“Thaqhata” nace de la necesidad de contar una historia profundamente ligada a lo que viven muchas familias cuando desaparece un ser querido; la incertidumbre, la falta de respuestas y un dolor que lamentablemente resuena en nuestro contexto.

Quisimos retratar esa realidad con sensibilidad, desde la ciudad de El Alto y para el mundo.

¿Qué perspectivas hay de seguir cosechando títulos?

Seguimos moviendo “Thaqhata” en el circuito de festivales, con la meta de que llegue a más públicos y a más plataformas internacionales.

El próximo 8 de septiembre tendremos una proyección junto a otros cortometrajes, organizada por Foto Espacio Bolivia en la ciudad de La Paz.



Mientras, seguimos postulando el corto a otros festivales, más adelante estará disponible en YouTube para que todos puedan verlo.



Este premio nos da mucho impulso para seguir apostando por historias bolivianas con proyección global, y para nosotros es también un paso hacia lo que viene: nuestro primer largometraje.