Mamás en el mundo de la pasarela, el modelaje y la TV

Viven en las pasarelas y las vemos en portadas de revistas, en los programas locales de la televisión, acontecimientos importantes o en una campaña como imagen de reconocidas empresas, pero paralelamente a esa glamorosa faceta como modelos, son mamás de tiempo completo.

Mañana celebramos el Día de la Madre y Los Tiempos homenajea a 10 mamás jóvenes que viven en el mundo de la pasarela, el modelaje y la TV. Ellas han demostrado que el trabajo y la falta de tiempo no son excusas cuando se trata de ser madres, convirtiéndose en su mayor orgullo y demostrando que las claves de su éxito como mamás son el amor y el dedicarles a sus hijos tiempo de calidad.

Paola Canedo, Andrea Rodríguez, Ana Gomes, Andrea Irahola, Paula Peñarrieta, Diana Verduguez, Thais Oliveira, Michelle Rivera, Mariana Dupleich y Jhoselin Gozalez son una muestra de estas nuevas “supermamás” que, al margen de sus ocupaciones, son unas madres orgullosas.

Aquí nos cuentan lo que para ellas significa ser madre. La felicidad es su común denominador y el triunfo en sus labores del día a día no obstaculiza el amar y criar a sus hijos.

Todas son mamás de unas hermosas niñas, ¿seguirán sus mismos pasos?

esp_mama_ana_gomes_2.jpg Ana María Gomes es mamá de Valentina ARCHIVO

Ana María Gomes

La Chica Premier de 26 años es mamá de Valentina, de 10 meses, y está realizando su internado de Medicina.

“Cuando nació mi retoño, dejé de ser la hija de mi madre para ser la madre de mi hija y eso representó un gran reto en mi vida. Ser hija es sentirse segura, ser madre es tener que dar seguridad. Ser madre es mi prioridad en todos los sentidos”.

esp_mama_andrea_irahola_2.jpg Andrea Irahola es mamá de dos, Julieta de 3 años y Samanta de 1 año. ARCHIVO

Andrea Irahola

Andrea tiene 33 años, fue modelo desde los 16, se formó en La Mesón y desde los 17 fue Chica Premier por casi 10 años.

Es mamá de dos, Julieta de 3 años y Samanta de 1 año.

“Ser mamá es sin duda la profesión más compleja del mundo (ríe), porque de los padres depende mucho el camino que tomen sus hijos en el futuro. Si bien no podemos controlar todas sus acciones y decisiones, estoy segura que una buena guía, siendo el ejemplo, hará de ellos buenos seres humanos”.

esp_mama_andrea_rodriguez_1.jpg Andrea Rodríguez Mamá de Aurora Moon de 3 años. ARCHIVO

Andrea Rodríguez

Es emprendedora, modelo, actriz y presentadora independiente. Mamá de Aurora Moon de 3 años.

“Ser mamá es el rol más importante en la vida. Tener la responsabilidad de no sólo cuidar a un pequeño ser humano con las cosas básicas y cosas necesarias del día a día, sino también tener el trabajo de criar a un niño o niña con las bases necesarias para que sea feliz, seguro de sí mismo, y con la capacidad mental para enfrentar obstáculos y retos a medida que vayan creciendo. Todo esto es posible con el amor y paciencia que como madre me nace naturalmente. Una hija es La Luz del día a día y el mejor regalo de la vida”.

esp_mama_jhoselyn_gonzales_1.jpg Jhoselin Gonzalez es mamá de Zoe. ARCHIVO

Jhoselin Gonzalez

Tiene 25 años y es mamá de Zoe. Es la actual Reina del Carnaval y estudia Mercadotecnia.

“Ser mama para mí es sin duda la experiencia más bonita que me concedió la vida, es levantarse cada mañana con las mejores sonrisas y los abrazos más dulces y sinceros; es reír, llorar, renegar y disfrutar de cada momento y cada actividad. Mi hija me motiva a llegar más allá de los límites, por ella saco fuerzas de donde ni yo misma sabía que tenía, por ella tengo el objetivo de luchar y ser mejor cada día para darle un buen ejemplo. Mi objetivo principal es mostrarle a mi hija y a todas las mujeres que no hay circunstancias, edad ni condición para cumplir con los sueños y las metas que una se plantea, y que con trabajo duro se puede lograr todo”.

esp_mama_michelle_rivera.jpg Michelle Rivera y su pequeña hija se llama Valentina y tiene siete años. ARCHIVO

Michelle Rivera

Michelle es conductora de “El Mañanero” de Red Uno, tiene 24 años y estudia la carrera de Comunicación Social, su pequeña hija se llama Valentina y tiene siete años.

“Ser mamá es la mayor responsabilidad que existe, es una forma de vida que nunca se acaba, es una preocupación y miedo constante, pero es el sentimiento más hermoso. El amor que siento por mi pulga Valentina es inexplicable, la alegría al verla sonreír, siento que se infla mi corazón y me emociono tanto que a veces lloro. Cuando la veo aprender algo o que encuentra algo que le encanta es un sentimiento único, te olvidas de todo solamente con verla feliz y sientes que lo estás haciendo bien, porque de eso se trata, que nuestros hijos sean felices”.

esp_mama_paula_penarrieta.jpg Paula Peñarrieta es mamá de Victoria. ARCHIVO

Paula Peñarrieta

Paula es comunicadora social, tiene 30 años y es mamá de Victoria. Es modelo desde los 15 .

“Ser mamá para mí es vivir en una aventura interminable. Implica tener una razón de ser para el resto de tu vida. Es sentir el amor verdadero y la conexión que tienes al momento de tenerlos en la panza. Creo que es el regalo más hermoso que Dios nos dio a las mujeres. Y yo como hija valoro tanto todo el esfuerzo y todo el amor que me pudo dar mi mamá, ya que ella fue madre y padre a la vez, porque perdí a muy corta edad a mi papi. Seguramente algún día me tocará ser madre de mi madre y le daré todo mi amor y cariño así como ella lo hizo conmigo”.

esp_mama_mariana_dupleich_2.jpg Mariana Dupleich es mamá de Matilde. ARCHIVO

Mariana Dupleich

Mariana es presentadora de TV en Red Uno, tiene 26 años y es mamá de Matilde. Además de su éxito profesional, tiene emprendimientos propios y sobre ser madre dice “que es el trabajo sin descanso, pero me produce las mayores alegrías”.

esp_mama_thais_oliveira_2_1.jpg Thais Oliveira es mamá de tres niñas ARCHIVO

Thais Oliveira

Thais tiene 30 años y es mamá de tres niñas, es médico general y empezó con el modelaje en 2008 junto a la Agencia de Ivana Sánchez.

“Ser madre es una experiencia única y maravillosa, un amor que jamás puedes imaginar hasta que a ti llega una bendición tan preciosa que cambia tu vida completamente. Te da más fuerzas para luchar por tus sueños y hacer todo para hacerlos felices”.

esp_mama_paola_canedo_3.jpg Paola Canedo es mamá de Alfonsina de 8 meses. ARCHIVO

Paola Canedo

Paola tiene 31 años es psicóloga y conductora de TV en ATB. Es modelo hace 13 años. Mamá de Alfonsina de 8 meses.

“Para mí es y será siempre un desafío. Trato de dar lo mejor de mí en ambos papeles (hija y madre), y de esa forma aprendí de los aciertos y los errores. Espero siempre ser mejor y trabajar para lograrlo”.

esp_mama_diana_verduguez.jpg Diana Verduguez mamá de Isabella. ARCHIVO

Diana Verduguez

Diana tiene 26 años, es Chica Premier y mamá de Isabella. Inició en el modelaje a los 16, tuvo el privilegio de obtener varios títulos de belleza. Es licenciada en Ingeniería Comercial.

“Ser mamá es una experiencia que te obliga cada día a ser mejor persona para poder ser un ejemplo a seguir, transformando tu visión del mundo y cada movimiento hacia tu única verdadera prioridad”.