Educación golpeada, necesita un diagnóstico

// Texto: Mónica Olmos C. - Comunicadora Social y Doctora en Ciencias de la Educación //

La gestión de los aprendizajes responde a un proceso complejo en sí mismo que requiere ser parametrizado, comparado y evaluado con regularidad y sistematicidad científica, mucho más cuando eventos externos de gran impacto, como el generado por la Covid-19, afectan su normal desarrollo.

El contexto de pandemia ha significado un shock para la educación formal en la mayoría de los países, desnudando enormes brechas sociales, económicas, tecnológicas, de género y generacional. Bolivia, por ejemplo, sufrió la clausura del año escolar hacia inicios del segundo semestre de 2020. A un año de aquel nefasto precedente, la educación en el país sigue sorteando dificultades y la comunidad educativa convive inmersa en la incertidumbre a pesar de haberse declarado a 2021 como “el año por la recuperación del derecho a la educación”.

La educación regular boliviana no se somete a evaluaciones periódicas hace aproximadamente 23 años; no se conocen pruebas nacionales, aunque sí contados estudios en el marco de los sistemas internacionales, es el caso del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce 2013) en el que obtuvimos un puntaje levemente menor al promedio de los 15 países participantes.

Se trata de un diagnóstico aislado bajo la Prueba Internacional de Suficiencia Académica (PISA 2015) al que sólo se sometió el municipio de La Paz, con resultados deficientes que sitúan a la muestra por debajo de la media internacional, y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) a cargo del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Educación (Llece) de la Orealc/Unesco publicado en 2020.

De los tres estudios referidos, el ERCE 2019 es el que ofrece parámetros más actuales, significativos y completos porque mide los aprendizajes en función de lo que los Estados se proponen; también indaga las tendencias curriculares de la región, las similitudes y particularidades de cada país y cómo incorporan la Agenda de Educación 2030 en relación a ciudadanía mundial y desarrollo sostenible. El estudio diagnostica la enseñanza-aprendizaje en tercero y sexto de primaria en Lenguaje, Matemática y Ciencias.

¿Qué resultados arrojó el ERCE 2019?

Los resultados generales nos sitúan por debajo de la media (considerando cuatro niveles de rendimiento). Veamos. En lectura, el 52,3 por ciento de los estudiantes se ubican en el nivel I. Los niños no son capaces de interpretar lenguaje figurado, reflexionar, emitir juicios ni reconocer tipos de textos de estructuras no familiares. En sexto grado hay un progreso importante ya que el nivel I de desempeño baja a un tercio (32,4 por ciento), movilizando al 52,4 por ciento al nivel II.

En escritura, se lamenta la baja frecuencia (dos veces menor que el resto) de conocimiento sobre el sistema alfabético, caligrafía, ortografía y ciertas relaciones de significado; la morfosintaxis ocupa un bajo porcentaje mientras que coherencia y cohesión están ausentes. En matemática, el 62 por ciento de los estudiantes demuestran aprendizajes básicos correspondientes al nivel I, es decir, cuatro de cada cinco niños de tercer grado y nueve de cada 10 estudiantes de sexto son capaces de alcanzar únicamente los niveles más bajos de complejidad.

En ciencias, aproximadamente el 90 por ciento de los estudiantes se ubica entre los niveles I y II (52,8 por ciento y 37,3 por ciento, respectivamente); es decir, en la mitad inferior de los niveles de desempeño. Se debe anotar que estos resultados —preocupantes en sí mismos— posiblemente ya no sean válidos como comparativo luego de tres semestres en contexto de pandemia.

Chile como referente de evaluación educativa

En mayo de este año, el Gobierno chileno, a través de su Agencia de la Calidad de la Educación, presentó los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes DIA 2021. La plataforma tiene la finalidad de orientar la toma de decisiones pedagógicas de directivos, docentes y equipos de apoyo. DIA 2021 evaluó los aprendizajes del currículo priorizado de la gestión 2020 con la premisa de recuperar los aprendizajes perdidos por el impacto de la emergencia sanitaria.

Respecto al impacto socioemocional, el estudio reporta que los estudiantes, en su mayoría, se sienten aburridos y con menos ganas de hacer las cosas; les afecta no asistir a sus colegios porque consideran que son espacios importantes para expresar sentimientos. Sobre los resultados académicos, el instrumento le indica al profesor en qué tema le fue mejor y peor al estudiante y dónde se ubica respecto a otros estudiantes del curso. El instrumento reportó que, “en general, los estudiantes de establecimientos particulares pagados obtuvieron mejores resultados académicos que los estudiantes de establecimientos públicos y subvencionados. Sin embargo, a partir de 6to básico en todas las dependencias los resultados son insuficientes”.

Organismos internacionales como garantes de calidad de aprendizaje

La Unesco, Unicef y el Banco Mundial se han propuesto cerrar las brechas de aprendizaje que impiden a muchos países monitorear la calidad de sus sistemas educativos, para lo cual han acordado un Learning Data Compact que se materializa en un compromiso para garantizar que todos los países, especialmente los de bajos ingresos, cuenten con una medida de calidad del aprendizaje hacia 2025.

A la fecha, al menos otros cuatro países de la región (Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay) vienen aplicando estrategias de evaluación de la calidad de los aprendizajes a gran escala en contexto de pandemia. Bolivia aún no ha dado a conocer ninguna iniciativa.

Para tener una mejor comprensión acerca de la pertinencia de un diagnóstico de los aprendizajes en contexto de la Covid en Bolivia, se ha recurrido al criterio de cinco reconocidos profesionales del ámbito de la educación en el país.

HERRAMIENTA

Día es una herramienta flexible que ha permitido obtener resultados de forma inmediata a los directores del 81 por ciento de establecimientos educativos públicos y subvencionados sumando un total de 1.866.503 estudiantes y 73 mil informes, producto de más de 4 millones de instrumentos aplicados.

PREOCUPACIÓN

Día señala que los resultados nacionales no son satisfactorios en ningún nivel, siendo muy preocupantes a partir de 6to básico; se observan brechas de rendimiento en lectura y matemática entre los estudiantes de alta y baja vulnerabilidad de los cursos mayores.

Preguntas a nuestros especialistas

1. ¿Por qué es necesario aplicar un diagnóstico integral de aprendizajes a los estudiantes de primaria y secundaria?



2. Considerando el contexto educativo boliviano, ¿cuál debería ser el énfasis de un diagnóstico integral de aprendizajes?



3. ¿Qué orientaciones pedagógicas puntuales debería darnos un diagnóstico integral de aprendizajes?



4. ¿Qué consideraciones fundamentales debería tomar en cuenta un diagnóstico integral de aprendizajes?

Juan Carlos Pimentel

Exsecretario Nacional de Educación y de la CTEUB

juan_carlos_pimentel_oh.jpg

Respuestas

1. Se debe actuar con cautela cuando se refiere al diagnóstico, quizá se deba circunscribir a aquellos aprendizajes que los criterios de evaluación tanto del Llece como del PISA han definido para hacer sus mediciones de calidad. Si es este caso, hablemos sólo de medición. Una educación que no cuente con un Sistema de Medición de Calidad transita sorda y ciega.

Es imprescindible verificar si las políticas públicas y específicas en educación logran un impacto de calidad real. Se han invertido muchos recursos y tiempo en la formación docente, ¿qué impacto tuvo en la calidad educativa? En los últimos años, se aplicó una reducción del número de estudiante por curso como una medida para mejorar la atención de los estudiantes. ¿En aquellas unidades educativas donde hay pocos estudiantes la calidad mejoró?

Para realizar un diagnóstico, un referente obligado suelen ser los instrumentos curriculares oficiales que se supone han priorizado aquellos aprendizajes que los estudiantes deben lograr y, en consecuencia, responde a un perfil de egreso definido por el Gobierno. En el caso boliviano, los instrumentos curriculares son tan incoherentes que para propósitos de un eventual diagnóstico de los aprendizajes prácticamente no tienen utilidad.

2. Identificar los instrumentos apropiados para lograr semejante propósito no será tarea fácil. Qué instrumentos se pueden construir para diagnosticar la complejísima tarea de hacer un diagnóstico integral (aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales). Para cualquier opción, la tarea suena a imposible por una razón: no existen documentos referenciales a los que se puede recurrir para construir instrumentos y criterios de diagnóstico.

¿Quién ejecutará dicho diagnóstico? Todos conocemos la debilidad institucional del Ministerio de Educación, por tanto, es impensable encargárselo. No le interesan los operativos de medición nacionales o internacionales, menos le interesará hacer un diagnóstico de la educación que ha administrado durante los últimos 14 años.



Lo que es posible hacer, en el corto tiempo, es recuperar los criterios de evaluación del Llece y el PISA para medir la calidad de los aprendizajes priorizados y completarlos con aspectos como la práctica docente.

3. La escuela, cómo ayuda a desarrollar competencias comunicativas; para resolver problemas cotidianos (en matemáticas y en todas las ciencias), y para aplicar principios de las ciencias en la explicación los fenómenos naturales y entender aspectos básicos de las ciencias.

4. Delimitar el alcance del diagnóstico y quiénes lo ejecutarían. Priorizar los aspectos más relevantes y/o que directamente se relacionen con la calidad educativa. Recuperar aspectos trabajados en otros contextos y adecuarlos.

Guillermo Mariaca I.

Doctor en Estudios Culturales y Profesor Emérito de la UMSA

guillermo_mariaca_oh.jpg

Respuestas

1. La mejor manera de realizar un diagnóstico integral de la situación educativa es que Bolivia comprometa su participación regular en Llece y se inscriba en PISA de manera formal. Con ambas herramientas, el Ministerio de Educación debería realizar mediciones anuales en una población educativa muy amplia para identificar patrones y excepciones.

Los últimos 15 años, Bolivia se ha negado a formar parte de los países que evalúan su calidad educativa. Los dos resultados publicados (del Gobierno municipal de La Paz con PISA y del Ministerio de Educación en 2020 con Llece) son ciertamente reveladores, pero, al mismo tiempo, demuestran la decisión institucional de encubrir y soterrar la realidad educativa.

Mientras no tengamos insumos suficientes e internacionalmente comparables que nos permitan conocer nuestra calidad no podremos construir una línea de base confiable a partir de la cual diseñar una política de educación efectivamente nacional.

2. La causa fundamental que explica la calidad educativa es la formación de los maestros (no es la pobreza general de un país, el ingreso económico de los padres, la infraestructura de las escuelas ni siquiera el diseño curricular). Si los maestros tienen una mala formación y a eso se añade una política de Estado que ha determinado esconder los resultados de todas las investigaciones, padres y madres seguirán viviendo ciegos ante esa esterilización estructural en lo educativo, intelectual y ético de sus hijos.

La Constitución ha determinado la inamovilidad del maestro, la exclusividad de su formación en las llamadas Escuelas Superiores de Formación (sólo Bolivia y México cometen ese anacronismo) y el escalafón del magisterio sólo reconoce a los formados en esas Escuelas de Maestros. El Ministerio es el autor intelectual del genocidio y el magisterio el autor material tal como demuestran los pocos estudios de nuestra situación educativa.

La pandemia ha profundizado la tragedia; Bolivia no estaba preparada, y lo único que tenemos son declaraciones ministeriales insulsas, prohibiciones de acceso a otras plataformas educativas mucho mejores que las nuestras y, un sindicato q ue se niega a ser parte de la solución.

3. Primera orientación: sobre la base de los resultados de Llece y PISA (aplicado sólo en el municipio de La Paz) no hay duda de que nuestra calidad educativa es muy mala y que su solución radica en un cambio de fondo en la formación, contratación y evaluación de los docentes. Ésta debe ser responsabilidad de las universidades y exigir, cuando menos, que un aspirante a profesor alcance el grado de maestría. La contratación de profesores debiera realizarse por concurso abierto calificado por un tribunal independiente compuesto por los más calificados doctores para luego, cada año, ser evaluados por otro tribunal —también independiente—.

Segunda orientación: la modificación radical del curriculum, completamente abierto a ser determinado por redes de colegios y profesores que, a partir de los resultados de las mediciones anuales de calidad, vaya corrigiendo debilidades y reforzando fortalezas en plazos cortos.

Tercera orientación: resultado de las recomendaciones que surjan regularmente del Observatorio de la Educación Boliviana que sistematice los hallazgos de los centros de investigación universitarios y de otras instituciones internacionales para difundirlos en reuniones regulares de las redes educativas. Ese Observatorio debiera ser autónomo y publicar regularmente los resultados.

4. El presupuesto educativo debe ascender del actual 8 por ciento del PIB al 12 por ciento (9 por ciento para educación básica y 3 por ciento para universidades); a esto deberá añadirse un presupuesto para la creación y funcionamiento del Consejo Nacional de Investigación, así podrá pagarse adecuadamente a los docentes e investigadores de colegios y universidades para que tengan interés en postular a este servicio y asumir las consecuencias de un mal desempeño.

Sólo un sistema educativo de la máxima calidad asegura el desarrollo y ejercicio democrático en plazos relativamente breves (digamos 20 años). Estamos retrocediendo décadas y perderemos la fuente de nuestra libertad porque la educación es formación en derechos, conciencia crítica y libertad humana.

Álvaro Padilla O

Doctor en Ciencias de la Educación y Profesor Universitario

alvaro_padilla_oh.jpg

Respuestas

1. La pandemia ha generado muchas situaciones problémicas que, en analogía con el campo de la salud, podríamos entender como síndromes. El médico realiza primero un diagnóstico integral antes de tomar decisiones sobre cuál puede ser el tratamiento adecuado. En educación necesitamos establecer una situación problémica que permita detectar problemas educativos emergentes de la pandemia con el fin de solucionarlos adecuadamente; y, de forma similar a lo que acontece en salud donde el médico requiere de un diagnóstico integral para sanar a su paciente. Los gestores educativos precisamos también de un diagnóstico integral de aprendizajes para establecer los problemas que debemos resolver sobre bases científicas.

2. Continuando con la analogía, así como no podemos curar a un determinado paciente con el tratamiento que puede haber curado a otros pacientes diferentes, es preciso contextualizar el diagnóstico integral; en este caso, de la situación problémica relacionada con la recuperación de aprendizajes perdidos durante la pandemia, que es el problema educativo que precisamos solucionar, no copiando ni inventando o adaptado soluciones aparentemente exitosas en realidades con contextos sociales, culturales y económicos muy diferentes al nuestro. Debe enfatizarse en centrar la atención en el carácter didáctico y curricular participativo del diagnóstico.

3. Usar las ciencias pedagógicas como sustento, particularmente la didáctica. Recordemos que la adopción de las denominadas nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) apenas se constituyen en valiosas herramientas didácticas y no en “varitas mágicas” que solucionen problemas didácticos. Las experiencias que estamos viviendo en el país nos muestran varios de esos problemas: dificultades de acceso a internet, precario uso de plataformas educativas, problemas de evaluación de aprendizajes, etc. Considerar la diversidad de contextos donde debemos solucionar los problemas de aprendizaje en tiempos de pandemia: urbano-rural, geográfico ecológico, culturales, etc. Ello nos llevará a un modelo integral pero flexible cuya estructura deberá adecuarse a las variables didácticas y curriculares emergentes del grado de integralidad del diagnóstico.

4. Investigación educativa para generar un instrumento que permita la participación directa o indirecta de los gestores educativos. Políticas serias y compromiso fehaciente del Gobierno central y Gobiernos departamentales y locales.

SUGERENCIAS

El Llece sugiere fortalecer el currículo con temáticas sociocientíficas y tecnológicas que favorecen una aplicación crítica de los conceptos a partir de debates y oportunidades; implementar los principios de equidad de género y no discriminación, promoción de normas para la convivencia respetuosa y en su relación con el entorno, y advierte que el currículo “desatiende los contenidos asociados a globalización y mundialización de los procesos sociales”, y que excluye pensamiento crítico.

Néstor Ariñez

Filósofo y Educador

nestor_arinez_oh.jpg

Respuestas

1. La emergencia sanitaria, que trasladó la educación a otros escenarios, además de la clausura del año escolar en 2020, nos llevan a preguntarnos ¿cómo estaremos? Si nuestros resultados fueron tan mediocres en situación de “normalidad”, ¿dónde estaremos ahora y a dónde queremos llegar?

La respuesta parecería obvia, pero no lo es. Algunos dirán que debemos apuntar a la “calidad” educativa. ¿Y qué entendemos por “calidad educativa”? Otros, en cambio, en línea con la Ley 070, apuntarán a una educación descolonizadora y liberadora; los demás dirán que deberíamos alcanzar los niveles de Finlandia o Corea del Sur. Esto es lo primero que debemos definir como sociedad: ¿a dónde queremos llegar?

Desde la asunción al poder del MAS, nuestro país se opuso sistemáticamente a ser parte de las evaluaciones educativas a nivel internacional, sin embargo, en 2016 comenzó un proceso con el Llece. Lo ideal es continuar este trabajo para realizar un diagnóstico tomando en cuenta las circunstancias de la emergencia sanitaria.

2. Un diagnóstico debería tomar en cuenta la integralidad de la escuela como institución educativa, por tanto, los énfasis deberían darse en varios aspectos: a) La eficacia de la escuela: si está haciendo lo que tiene que hacer: enseñar y generar aprendizajes de manera sistemática y progresiva. b) La capacidad de aprender a aprender. ¿Nuestros estudiantes están desarrollando habilidades reflexivas y metacognitivas para aprender de manera autónoma? ¿Están desarrollando criterios éticos y de responsabilidad para con su comunidad? ¿Se están desarrollando habilidades blandas (comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, inteligencia emocional, creatividad)? ¿La escuela está formando aprendices autónomos? c) El énfasis es social: acceso a educación; brecha entre educación pública y privada, y entre educación rural y urbana; equidad de género. d) Énfasis en los maestros. ¿Cómo es su actual formación no sólo en el ámbito de su disciplina sino en lo pedagógico? ¿Son verdaderos expertos en la enseñanza de sus materias? ¿Cuentan con manejo pedagógico de las herramientas virtuales? ¿Son gestores de la información?

3. Una evaluación educativa debería estar orientada a su mejora. Un diagnóstico con características similares al que emplea el Llece debería orientarnos acerca de las debilidades del currículo y su perfeccionamiento, y la formación de maestros. Nos debería ofrecer orientaciones acerca de la mejora en la didáctica docente. La última evaluación nos indica cuáles son los estudiantes que obtuvieron los resultados más elevados, la tarea será buscar a sus maestros. Ésta es una oportunidad (tomo una idea de Jorge Rivera) de aprender de los que saben, que los maestros exitosos capaciten al resto. Podría ayudarnos en la elaboración de los materiales más adecuados según la materia y el grado, así como con las experiencias exitosas de uso de herramientas tecnológicas en la Región.

4. Se han dado avances en el pasado reciente lo que nos invita a continuar los procesos con el Llece. Un nuevo diagnóstico debería estar enmarcado en un pacto educativo (proceso participativo que involucre a diferentes actores) por medio del cual los distintos actores sociales y políticos, superando sus diferencias, se pongan de acuerdo en una sola cosa: Las metas de la educación en los siguientes 10 años. Que el diagnóstico tome en cuenta los diseños curriculares, las orientaciones metodológicas y pedagógicas del actual sistema y las condiciones de inclusión y equidad, así como la formación de maestros. No importa que hagamos miles de cambios, diagnósticos o evaluaciones, mientras no nos pongamos de acuerdo sobre su finalidad, nuestras acciones no tendrán impacto significativo en el aprendizaje de las nuevas generaciones.

Patricia Vargas R.

Máster en gestión e innovación educativa y directora de la Fundación Puente de Solidaridad

patricia_vargas_oh.jpg

Respuestas

1. Es necesario porque nos permitirá saber el estado de situación de los estudiantes en relación a los aprendizajes académicos, y al desarrollo de las capacidades que, según la edad, curso y nivel educativo deberían estar. Y también, conocer su nivel de desarrollo socioemocional. Nos permitirá tener clara conciencia de las igualdades y desigualdades que hay entre la educación pública, de convenio y la educación privada; así como en áreas urbanas y rurales. Esto nos permitirá definir la brecha entre lo real y lo ideal para definir estrategias de intervención educativa que permitan eliminar esas distancias entre el ser y el deber ser.

2. El énfasis debería estar en las capacidades desarrolladas en el saber, en el saber hacer y en el saber ser. Evaluar el nivel en el que se han desarrollado las capacidades para producir pensamiento, resolver tareas, problemas y actuar con valores que contribuyan al bien común. Evaluar el nivel de desarrollo de capacidades y competencias académicas en cuanto a razonamiento verbal, lógico y matemático. Y también, el nivel de desarrollo de competencias socioemocionales.

3. Este diagnóstico debería permitirnos definir prioridades, recuperar el tiempo para reducir brechas. Priorizar el desarrollo de capacidades y competencias en las áreas mencionadas antes que el trabajo de contenidos como pura transmisión de información enciclopédica. Generar procesos educativos que usen los contenidos de las asignaturas priorizando el enseñar a pensar, el desarrollo de actitudes, emociones y valores para la sana convivencia, la resolución de problemas, etc.

4. Un diagnóstico así nos serviría para identificar qué estudiantes requieren más apoyo y el tipo de apoyo que necesitan; orientar la planificación educativa de los maestros y directores para gestionar los apoyos que sus estudiantes en concreto necesitan; orientar las políticas educativas nacionales, departamentales y municipales para gestionar los apoyos que sus estudiantes en concreto necesitan, priorizando la formación integral, el desarrollo de capacidades de pensamiento y el desarrollo socioemocional. Un instrumento de diagnóstico debería plantear actividades de las áreas de razonamiento verbal, lógico, matemático y desarrollo socioemocional considerando como referencia parámetros mundiales, latinoamericanos y los que como país se han definido.

¿Cuál es el plan?

La agenda mundial para la educación 2030 identifica al aprendizaje formal como el centro de su estrategia, y sugiere su evaluación como práctica regular toda vez que entiende que solo a partir de hallazgos científicos es posible planificar y dar seguimiento a los procesos educativos en procura de la reducción de las brechas que ha expuesto el contexto de la Covid. ¿Qué plan tiene la cartera de Estado?