Jóvenes y mujeres son los más afectados por la depresión, dicen expertos mexicanos

Los jóvenes y las mujeres son los grupos principales afectados por la depresión, y esto se debe principalmente a factores biológicos, hormonales y psicosociales, coincidieron especialistas en el tema desde México.

En el marco del Día Mundial de la lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, la doctora Martha Ontiveros, titular del curso de especialización en psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, dijo que por cada hombre que sufre depresión hay dos mujeres con el padecimiento.

Esta diferencia, abundó, comienza a presentarse desde la adolescencia. Además, factores biológicos, hormonales y psicosociales favorecen la aparición de la depresión en el sexo femenino.

El abuso físico y sexual, así como el maltrato, que es más frecuente hacia las mujeres, también son factores de riesgo para este grupo.

La depresión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Es la primera causa de discapacidad y contribuye a la carga mundial general de morbilidad, en el caso más extremo puede llevar al suicidio; y se calcula que cada año 800.000 personas a nivel mundial se suicidan.

Aunque la depresión es tratable y se puede prevenir, sigue existiendo un estigma alrededor de este padecimiento, lo que provoca que la gente que la sufre no esté diagnosticada y por consecuencia, no reciba un tratamiento.

INDISPENSABLE ATENCIÓN MÉDICA

Lourdes García Flores tardó más de cuatro años en acudir al psiquiatra. Uno de los motivos principales por el cual no recibía ayuda profesional era porque "no estaba loca", confesó a Efe.

La mexicana, de 59 años, aseguró que por muchos años tuvo pensamientos fatalistas que le ocasionaban insomnio todas las noches, además de tristeza, irritabilidad y ganas de llorar.

"Pensé que yo me podía sanar sola, sin ayuda de algún doctor. Me negaba a ir al especialista porque siempre te dicen que el psiquiatra o el psicólogo son para los 'locos', pero por fortuna acudí y he mejorado mucho", señaló García Flores.

Aunque trataba de distraerse en el trabajo y realizando actividad física como natación y clases de baile, narró que había veces que quería salir corriendo de su casa y no podía verse al espejo porque sentía miedo.

Desde mediados de 2019 fue diagnosticada con depresión y ansiedad; y ahora se encuentra bajo tratamiento farmacológico y de terapia.

"Todos los que están deprimidos deberían de acudir al especialista porque es horrible sentirse mal todos los días", expresó.

El doctor José Javier Mendoza Velázquez, médico psiquiatra y coordinador de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que existe un estigma asociado a las enfermedades mentales y al suicidio.

Alertó sobre la falta de atención que existe por parte de las autoridades sanitarias para atender la salud mental de los mexicanos, pues del 100 % del presupuesto destinado a la salud en México, solo el 2 % es para la salud mental.

En tanto, el médico especialista en psiquiatría César Velasco Téllez, coordinador de Salud Mental Perinatal del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, explicó cuáles son los síntomas que padecen las personas con depresión.

Entre ellos destacó el malestar emocional, falta de energía que se puede manifestar en cansancio, desmotivación por las actividades que antes les satisfacían, dificultad para iniciar las labores del día e incapacidad para disfrutar de las cosas.

Otros síntomas, detalló Velasco Téllez, son la dificultad para dormir, tristeza, ganas de llorar, irritabilidad (que es un síntoma de la depresión que casi nunca se toma en cuenta), problemas de apetito (ya sea que coman en demasía o dejen de comer).

En México, según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por cada 100 habitantes 15 padecen depresión, una enfermedad que no es exclusiva de los adultos ya que cerca de seis millones de niños y adolescentes entre 12 y 22 años la sufren.