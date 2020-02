Conozca las bondades del reloj Galaxy Watch Active2

Bisel táctil, resistente al agua, con micrófono, altavoz, sensor del ritmo cardíaco, carga inalámbrica y con recursos para monotirear la actividad física, el sueño o el estrés de los usuarios, son algunas de las características del reloj inteligente Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition, de Samsung que fue presentado anoche, en Cochabamba, en el gimnasio Premier Fitness Club.

El Galaxy Watch Active2, un vestible que combina elegancia y funcionalidad, es ideal tanto para la actividad física como para desenvolverse en el campo laboral o ejecutivo. Este reloj ya está disponible en el mercado nacional.

“Somos el primer país del continente que puede disfrutar del Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition, una versión especial con recursos mejorados para personas con actividad física constante o aquellas que simplemente necesitan tener el control de su día a día de forma cómoda y permanente”, explicó Ernesto Alarcón, gerente de Producto de Accesorios de Samsung Bolivia.

El Galaxy Watch Active2 se presenta en dos tamaños: esfera de 40 milímetros y de 44 milímetros, ambos disponibles en presentaciones de aluminio con correas de fluoroelastómero y acero inoxidable con correas de cuero.

Disponible en tres colores: plateado, dorado y negro.

Además, estos smartwatches se pueden combinar con diferentes correas de materiales y colores variados.

Alarcón junto con Pablo Rivera, experto en productos de Samsung Bolivia, conversaron con Doble Click! y explicaron las bondades y novedades del Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition.

1. Bisel táctil

La conocida corona giratoria, ahora está integrada en la pantalla táctil, no usa partes mecánicas como en modelos anteriores de la compañía. Esto permite la navegación en el sistema de forma cómoda e intuitiva.

2. Aplicaciones extras

Esta versión especial de reloj inteligente, que viene en alianza con la empresa Under Armour Edition (ropa y accesorios deportivos), permite que los usuarios tengan más beneficios porque cuenta con tres aplicaciones (app) extras que están enfocadas en controlar y potenciar la actividad física, explica Rivera.

Los usuarios de este vestible podrán utilizar de forma gratuita, por seis meses, la app May Fitness Pal en su versión completa que es de pago y muy utilizada a nivel mundial.

Map my run, otra app, junto con el GPS del equipo, mapea en un plano la ruta que hizo el usuario.

3. Monitorea

Los recursos de este vestible ayudan a monitorear la vida diaria, desde el sueño o el estrés, hasta la agenda, el clima y la rutina física. El experto explica que si los niveles de estrés son altos, el reloj envía una alarma y sugiere algunos ejercicios como de respiración para disminuir el estrés. Recalca que el reloj monitorea las 24 horas el ritmo cardíaco.

4. Conectado siempre

El Galaxy Watch Active2 mantiene al usuario conectado todo el tiempo y permite recibir y enviar notificaciones, llamadas y mensajes, desde el mismo reloj.

5. Contestar llamadas

El Galaxy Watch Active2 si está conectado al celular permitirá contestar las llamadas desde el reloj inteligente gracias a su altavoz y micrófono. “Puedo hablar y escuchar a la persona sin sacar mi celular”, dice Rivera.

6. Notificaciones

Este dispositivo permite que uno determine de qué aplicaciones le llegarán las notificaciones. De todas las que tenga cargadas en el reloj, uno puede elegir que sólo le lleguen de Instagram, WhatsApp y Facebook,

7. Pantalla

El Galaxy Watch Active2 cuenta con la función “Always on display”, que permite tener la plantalla del reloj siempre encendida. Está apagado y cuando uno gira la muñeca se prende.

La pantalla es Super Amoled a full color con protección Corning Gorilla Glass para evitar rayones y daños al cristal.

8. Presentaciones

Cuenta con una aplicación que permite controlar desde el reloj las presentaciones de Power Point.

GIMNASIO PREMIER

Los socios de los gimnasios Premier, gracias a la alianza con Samsung, podrán:

- Beneficiarse de descuentos en relojes y audífonos inteligentes en las tiendas Next Level a nivel nacional.

- Participar de un sorteo para ganar uno de los 20 Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition, al que se accede con la inscripción a uno de los planes del gimnasio Premier.