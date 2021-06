Noticias tecnológicas, el teléfono celular cumple 75 años

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.



1. El teléfono celular: una novedad más vieja de lo que pensamos



El 17 de junio 1946, un conductor en San Luis (Misuri, EEUU) abrió la guantera de su auto, sacó un auricular y realizó la primera llamada inalámbrica.



Fue así como nació el teléfono celular. El tiempo pasó y llegaron los Motorola DynaTAC 8000X del tamaño de un zapato, pero luego a estos aparatos les llegó la miniaturización y se volvieron inteligentes de la mano del internet.



Luego perdieron el teclado físico, se volvieron táctiles y se llenaron de miles de aplicaciones que... ¿facilitan la vida? Sea como sea, felices 75 años, teléfono celular.



2. Tu cara es tu pasaje en Brasil



Nada de pasaportes, cédulas, DNI. En Brasil, desde esta semana y al menos de modo experimental por ahora, los pasajeros de los aeropuertos de Sao Paulo y Río de Janeiro solamente tendrán que mostrar su cara para viajar gracias a la adopción del sistema de embarque por reconocimiento facial.



El inicio del proyecto "Embarque + Seguro 100 % digital" convirtió a la ruta entre la capital paulista y la carioca en el primer Puente Aéreo Biométrico de punta a punta del mundo.



Inicialmente el sistema está disponible para pasajeros de la aerolínea Azul que acepten participar de la experiencia.



3. Los brasileños apuntan a la Luna gracias a la NASA



Bailar samba en la Luna podría ser el sueño más alocado de un brasileño, pero está cada vez más cerca de hacerse realidad gracias a que el gigante suramericano se convirtió en el primer país latinoamericano en integrar el programa Artemis, iniciativa de la NASA que prevé que astronautas vuelvan a pisar la superficie lunar en 2024.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó como "un gran acuerdo" el alcanzado por su país para integrarse en un proyecto de "paz, progreso y desarrollo".



El ministro de Ciencia y Tecnología, el astronauta Marcos Pontes, destacó que con la inclusión de Brasil en Artemis habrá una mayor "integración con las universidades a través de más unidades de investigación".



4. Hmmmmmm... ¿qué hay de nuevo en Xbox Game Pass, viejo?



Bugs Bunny y sus amigos, junto a LeBron James, no solamente llegarán a las salas de cine a partir del 15 de julio, sino que también lo harán a la plataforma Xbox Game Pass Ultimate en "Space Jam: A New Legacy Game", un videojuego con el ingenio al estilo de los Looney Tunes.



Según informa Somosxbox.com, en diciembre Xbox anunció que lanzaba un concurso para que dos fanáticos de la saga lanzada en 1996 (en aquella ocasión con Michael Jordan) lanzaran ideas sobre lo que sería el juego, desarrollado por el estudio Digital Eclipse.



"Space Jam: A New Legacy Game" se podrá jugar de forma cooperativa por tres jugadores al tiempo tanto online como local y tendrá una apariencia clásica difícil de no notar.



5. Reels contra TikTok, anuncios y supervivencia



Algunas veces se piensa que los anuncios le quitan todo lo "cool" a las aplicaciones, pero ¡Hey! ¿hay que vender para sobrevivir, no?



Pues Reels, la versión de videos de Instagram que compite cara a cara con TikTok, añadió anuncios publicitarios en un afán de robustecerse frente a la aplicación china.



Instagram, propiedad de Facebook, empezó a mostrar pauta publicitaria en Reels a modo de prueba en abril en India, Brasil, Alemania y Australia y ahora se dispone a lanzarlos definitivamente en todo el mundo.



La publicidad se insertará entre los videos que cuelguen los usuarios y consistirá en clips de hasta 30 segundos.



6. El Hubble, con problemas de vejez



Tal como le ocurre a los seres humanos, las máquinas también "maduran" y comienzan a mostrar algunos signos de la edad.



Pues parece que eso le está ocurriendo al telescopio espacial Hubble.



Conforme a lo reportado por Cnet.com citando a la NASA, un problema con un módulo de memoria "degradado" provocó la detención de la computadora de carga útil del telescopio, puesto en órbita en 1990.



La falla de este módulo redundó en que la computadora principal dejara de recibir la señal de vida que transmite luego el telescopio a la Tierra, y, por lo tanto, "puso todos los instrumentos científicos en modo de configuración segura".



El equipo de la NASA continuará toda la próxima semana tratando de revivir el módulo dañado para que el Hubble nos siga transmitiendo las magníficas imágenes de los confines del sistema solar que hemos conocido gracias a él.