Maestros instan a amar la vocación educativa

Profesores y profesoras fueron agasajados ayer por el Día del Maestro, 6 de junio, con actividades en las que pudieron valorar los logros de la educación que imparten, de su paciencia y dedicación. En Cochabamba, más de 31 mil maestros celebran su Día.

Dicen que la clave en la enseñanza es tener pasión y vocación, afirmaron tres profesores de diferentes unidades y niveles. Los resultados suelen ser hombres y mujeres que los saludan con cariño en la calle.

“Lo más lindo es que se acuerden de uno y de lo que hacemos por ellos y se ve reflejado en las personas que son a futuro. Ésa es la mayor satisfacción”, contó la profesora Carmen Paz, del kínder Cochabamba, quien ejerce hace 33 años.

Además tiene una anécdota grabada en su memoria: “Una vez fui a realizar un trámite a La Paz. Era un lugar nuevo y no sabía dónde ir, cuando de pronto me abrazan y me dicen ‘profe’. Me doy la vuelta y era uno de mis alumnos. Me hizo sentir muy bien ver a este chico que ya era un señor”, recordó.

A lo largo del tiempo, incluso algunas han dado clases también a los hijos de sus exalumnos y sienten que las historias se repiten. Teresa Rocabado expresó una situación así que vivió a sus 45 años de trabajo.

“Tenía un grupo muy inquieto, pero había un estudiante que me llamaba la atención. Cuando conocí al padre, resultó que fue mi alumno y también era muy inquieto. Al hablar, me dijo: ‘¿Será que mi hijo le hace renegar como yo?’, y me di cuenta de que varias conductas se repetían”, contó la maestra de la unidad educativa Carrillo.

Con el paso del tiempo, llegaron nuevos retos, como el uso de la tecnología desde muy temprana edad. “Hay un cambio generacional. Esto de la tecnología perjudica a los muchachos. Cuando los vemos, están distraídos con otras cosas”, señaló el profesor Walter Ferrufino, del colegio Abaroa.

La profesora Rocabado observó: “Nos obliga a entrar en esa tecnología, fuera de nuestra edad, pero a la vez es perjudicial; antes se incentivaba el cálculo mental, ahora, los niños rápidamente sacan la calculadora”.

Por el 6 de junio rige el asueto para los maestros y las clases están suspendidas.

6 de junio de 1924 fue el primer Día del Maestro celebrado en la historia del país. El presidente Bautista Saavedra lo proclamó.