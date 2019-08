Tururuka: “Mientras no me fallen las ideas, el show debe continuar”

Juan Carlos La Fuente Mejía, más conocido como el payaso Tururuka, es un hombre de 59 años que se ha ganado el reconocimiento de muchos cochabambinos por hacer reír y transmitir alegría durante 40 años, pese a los momentos duros que le tocó vivir a lo largo de su carrera.

A sus 22 años, en 1982, junto a su primera esposa, levantó su propio escenario: el circo Continental. Tras la ruptura de su relación Tururuka trabajó con Los Bochincheros y Copacabana.

- ¿Cómo empieza en este arte?

- Desde pequeño me llamaba la atención el arte, pese a que yo era muy tímido. En el colegio Junín me becaron para el taller de teatro Cochabamba. Ahí estudié por dos años actuación, escenografía, expresión corporal y vocalización. Organizamos varias presentaciones teatrales en las que pude compartir escenario con artistas reconocidos como David Santalla, Cacho Mendieta y otros.

- ¿Qué fue lo que influyó para que se dedique a este oficio?

-Siempre llegaban circos internacionales a la Costanera y yo iba de colado. Entraba sin que me vean los boleteros. Recuerdo que una vez uno de los encargados me atrapó y me sacó a patadas. Lo anecdótico es que después ese sujeto fue mi suegro.

- ¿Cuál fue su primer trabajo en el circo?

- Primero comencé fabricando los trucos de magia en la carpintería que tiene mi papá. Élagarraba los contratos y yo los construía. A él no le gustaba que me dedique a esto (payaso). Después me escapé a La Paz, luego volví y mi papá me pegó. Después me fui a Santa Cruz y con mi primo trabajé trasladando mercadería, me fui a Brasil, ahí comencé como empleado, sujetaba las estacas, limpiaba la jaula de los leones y cosas así.

- ¿Cuándo comenzó?

- En Brasil vi un circo que me gustó mucho. Ahí fue la primera vez que pagué mi entrada. Estando en el circo vi a una muchacha muy bonita que se quedó mirándome y yo también. Al día siguiente volví y me animé a hablarle. Poco tiempo después se hizo mi novia y yo me quedé en Brasil. Ella era acróbata del circo y cuando faltó uno de los payasos me animé a entrar, porque me sabía todos los chistes.

- ¿Cómo nace Tururuka?

- En Brasil, un payaso que estaba en la parte final de su carrera se llamaba Pururuka y seguro vio que yo tenía talento o no sé, pero, un día me llamó y me dijo: “Hijo tú puedes usar mi nombre”. Entonces, para no ser muy copión le quité la “p” y puse la “t”. Antes para entrar a un circo tenías que ser un artista, no como ahora.

- ¿Cuál fue el momento más difícil?

- Cuando el león atacó a mi hijo, no saben la desesperación , fue en Potosí. Tuve que recorrer toda la ciudad buscando un médico para que lo opere, tenía el rostro desfigurado. Otro, cuando mi hermano murió.

- ¿Un payaso se debe formar ?

- Sí, los payasos de ahora necesitan una formación en relaciones humanas, son muy vulgares. Ser payaso no es eso, uno tiene que formarse. Yo decidí dar unos cursos para los payasos jóvenes, pero lo tomaron a chiste y no volvieron. No se dan cuenta que si uno falla, la sociedad nos generaliza a todos.

FICHA PERSONAL

Juan Carlos La Fuente Mejía

Nombre artístico: Tururuka

Fecha de nacimiento:

5 de junio de 1960, Cochabamba

Lugar: Bolivia

Edad: 59 años

Oficio: Artista circense (payaso)

Padres: Macario La Fuente y Leonor Mejía

Hermanos: 13 de los cuales seis viven

Esposas: Tuvo 4, Angélica, Tatiana, Paddy y Olga

Hijos: 14; Marisol, Giovanni, Carlos, Naida, Leslie, Areli, Elvis, Fabiana, Tatiana, Angie, José María, Jesús, Génesis y Manzana (no recuerda el nombre de uno de sus hijos, sólo su nombre artístico)

Trayectoria:

37 años como artista circense (payaso)

Algunos circos en los que trabajó: circo Panamericano de Brasil, Sudamericano, Continental, Copacabana, Los Bochincheros y otros.

“Hoy los payasos están obligados a reinventarse”

Tururuka señala que la falta de fomento al arte llegó a afectar a los artistas circenses, sobre todo en Cochabamba, por esta razón los payasos deben reinventarse y actualizarse para cada espectáculo.

En la actualidad, según Tururuka, deben competir con la televisión, las redes sociales y otro tipo de entretenimiento. Además, de la competencia desleal que existe entre los payasos.

“Muchas veces tenemos que improvisar, lo bueno de eso es que a mí eso me sale bien, porque no siempre un chiste puede gustar de la misma manera a todos. Lo que hago es antes de comenzar ver al público y los modismos que usan. Así puedo darles un espectáculo acorde a lo que me piden”, dijo La Fuente.

Añadió: “Antes, cuando iba a otros países, me iba a los mercados o lugares más concurridos y así aprendía de todo lo que les gustaba y en la actuación les daba lo que pedían: un buen espectáculo”.

Sin embargo, hay algunas presentaciones que no dejan de gustar, por lo menos para Tururuka.

“Algunas cosas no pasan de moda, como la canción Chavela que les gusta a muchos sobre todo por el carisma que le pongo. A veces cansa, pero al final siempre les hago cuatro presentaciones”, dijo.

Los cuatro espectáculos a los que se refiere Tururuka son el sketch cómico de la canción Chavela del cantante mexicano Antonio Aguilar; la muñequita, canción de la ecuatoriana Fresia Saavedra (el ladrón), el llorón de Ledesma, y el poema del Payaso triste, con lo que expresa el sentir de muchos artistas.