Vecinos bloquean el ingreso al botadero por lío de canasta escolar

La ciudad de Cochabamba nuevamente se ve inundada de basura por el bloqueo del botadero que es promovido por los padres de familia de la Red de Educación 26, de la zona sur, que piden la promulgación de una ley que viabilice la dotación de canastas escolares para aliviar la situación económica por la pandemia.

Son unas 500 toneladas de basura que no ingresaron debido a que los camiones de EMSA no entraron. Otro grupo bloqueó la planta de aguas servidas de Albarrancho.

Los manifestantes anuncian que mantendrán la medida. En tanto, los vecinos advierten con retirarlos, porque no son del sector (distrito 15).

Pese a que el Concejo Municipal aprobó, el 29 de septiembre, una ley de transferencia público-privada de los recursos del desayuno escolar en beneficio de los estudiantes, el Ejecutivo no la promulgó y el alcalde José María Leyes la representó porque aparentemente “no refleja el espíritu inicial”, explicó el concejal Joel Flores.

“El Alcalde la ha representado porque aparentemente no refleja el espíritu inicial de lo que planteó el Ejecutivo. Creo que querían que diga que será en producto, pero la ley no dice eso; sólo dice transferencia, pero su observación no prosperará porque no hay argumento ni señala qué artículo se debe cambiar”, dijo.

“La ley (de canasta escolar) está sujeta a una modificación presupuestaria al igual que la canasta solidaria, que fue promulgada inmediatamente después de su aprobación, eso más bien debería estar haciendo el Alcalde”, refutó.

Al respecto, se intentó saber la postura de la Alcaldía mediante el secretario de Gobernabilidad, Edwin Paredes, pero el funcionario señaló que este tema se lo debe conversar con el Secretario de Desarrollo Humano, quien a su vez no atendió su teléfono.

El dirigente de la Red 26, Omar Velasco, pidió una reunión con el Ejecutivo y Legislativo para una solución.

Ocho bloqueos en pandemia

Con esta medida de presión, suman ocho los bloqueos que soporta Cochabamba durante la pandemia. Cinco organizados por los autoconvocados, uno por la mancomunidad de K’ara K’ara y dos por los padres.

El vertedero se ha cerrado más de 50 días. El primer bloqueo fue del 12 al 20 de mayo; el segundo, del 9 al 12 de junio; el tercero, del 23 al 26 de junio; el cuarto, del 29 de junio al 11 de julio; el quinto, del 3 de agosto al 21 de agosto; el sexto, el 7 de septiembre; el séptimo, el pasado 24 de septiembre, y el octavo comenzó ayer, 5 de octubre.