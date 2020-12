Padres se movilizan en Sipe Sipe por proceso y alimentos

Padres de familia de Sipe Sipe determinaron ayer otorgar un plazo de 24 horas para que el Ministerio Público desista del proceso contra cinco dirigentes por agresiones contra la alcaldesa María Heredia (MAS). Además, exigen que la Alcaldía entregue hasta el 18 de diciembre los productos que faltan de la canasta.

El sector protagonizó una marcha y en una concentración en la plaza 30 de Abril de Sipe Sipe y resolvió que, si sus demandas no son atendidas bloquearán, por cuarta vez la carretera a occidente.

“Definieron que sí o sí se tiene que cumplir el 18 como el día de entrega de productos que faltan y que se tienen que desistir de los procesos contra los dirigentes, porque lo único que han hecho fue pedir lo que le corresponde a los niños”, señaló un representante del consejo educativo del municipio, Nelson Franco.

Durante la movilización, varios dirigentes indicaron que existe persecución y cuestionaron la falta de capacidad de algunos funcionarios para acelerar los procesos de contratación y solucionar el conflicto.

Varios comentaron que están cansados de ver que la Alcaldesa y sus técnicos firman compromisos desde agosto, pero no los cumplen.

Heredia

La Alcaldesa sostuvo que ya se logró distribuir un ítem de los tres que comprende la canasta estudiantil y aseveró que no está al tanto del proceso que se sigue contra sus agresores.

“Ya se entregó un quintal de azúcar, pero lo que han sugerido: arroz y aceite no se pudo distribuir, porque la empresa no ha cumplido. Por eso se cambió por fideo, según lo que me informan los técnicos. Tengo entendido que han puesto plazo hasta el 18, pero tenemos que seguir el conducto ”, agregó.

Heredia fue retenida y maltratada el pasado 17 noviembre por una turba que exigía la canasta.