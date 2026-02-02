Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias

La construcción de la represa, en la comunidad de Huertas, del municipio de Omereque, presenta un 73 por ciento de avance y beneficiará a 450 familias con agua para el riego de 1.200 hectáreas de cultivos agrícolas a través de un canal principal de cuatro kilómetros de longitud.

El director de Recursos Hídricos y Riego de la Gobernación Ronald Equilea inspeccionó la obra, que se construye con una inversión superior a los 160 millones de bolivianos, recursos financiados por la Coorporación Andina de Fomento (CAF) y contrapartes del Gobierno Departamental y el municipio de Omereque.

“En este momento nos encontramos con un avance de más del 73 por ciento, en la parte física de la obra, estamos viendo los frentes de trabajo que tiene la empresa, recomendando que se contrate más personal” manifestó.

Se informó que cuatro comunidades del municipio de Omereque entre ellas: Huertas, Mesada, Quebrachas y Peña Colorada se beneficiarán, de manera directa, con agua permanente para el riego de cultivos agrícolas como: tomate, cebolla, sandía, entre otros productos una vez que se concluya la obra.

“Se estima realizar la entrega del proyecto, en el mes de agosto, de acuerdo a las últimas reuniones con fiscalización y supervisión, las lluvias han relegado un poco los trabajos, pero se van a reprogramar y reforzar esos frentes de trabajo para alcanzar nuestras metas”, indicó el residente dos del proyecto, Royer Campero.

Agregó que la represa tiene una capacidad de embalse de 9.45 hectómetros y el caudal de agua que se desfogará por los canales de distribución es de 450 litros segundo.