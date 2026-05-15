Maestros rurales de Cochabamba bloquean vías a oriente, valle alto y occidente

Los maestros rurales y la Central Obrera Departamental (COD) retomaron este viernes el bloqueo de caminos cerrando vías estratégicas hacia el oriente, valle alto y occidente del país en demanda de la atención de sus demandas, entre ellas el incremento salarial del 20% para la gestión 2026.

Los puntos de bloqueo más contundente se encuentran en el puente Huaculy hacia el occidente del país, donde los afiliados a la COD han masificado la medida de presión que comenzó ayer en este lugar. Otro de los sectores cerrados es la rotonda del Servicio Nacional de Caminos, en la ruta a Sacaba y el oriente del país. Otro grupo está en el Cruce Tarata hacia el valle alto.

La medida de presión perjudica a cientos de personas que no pueden llegar a su destino y deben caminar y realizar transporte. A ello se suman los daños a la economía, como los productores de flores que no pueden llevar sus rosas y otras especies a los mercados de otros departamentos para el Día de la Madre.