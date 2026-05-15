Invierten Bs 676 mil en insumos agrícolas para afectados por desastres

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, realizó la entrega de insumos agrícolas a 29 municipios del departamento con una inversión superior a los 676 mil bolivianos, destinada a fortalecer la producción agropecuaria y apoyar a las familias productoras afectadas por fenómenos climáticos, según un reporte de la Gobernación.

La entrega contempla semillas de papa y fertilizante urea, insumos orientados a reactivar y fortalecer la producción agrícola en distintas regiones del departamento.

Loza destacó que el objetivo principal es apoyar a los productores del campo y garantizar el abastecimiento de alimentos para la población cochabambina.

“Estamos entregando más de 676 mil bolivianos en insumos productivos para fortalecer la producción agrícola. Nuestro deber es fomentar el desarrollo productivo para que en Cochabamba no falten alimentos”, afirmó la autoridad departamental.

Loza señaló que los efectos climáticos registrados en diferentes municipios afectan a la producción agrícola y, por consecuencia, a la economía y alimentación de la población.

“Cuando se afecta al productor del campo, también se afecta a las familias de la ciudad. Por eso debemos trabajar juntos para fortalecer la producción y ampliar la frontera agrícola”, dijo.

La autoridad anunció además que la Gobernación impulsará encuentros provinciales y municipales para debatir estrategias orientadas a mejorar el desarrollo productivo.

El alcalde de Villa Tunari, Omar Claros, destacó la importancia de la entrega y valoró el trabajo coordinado entre la Gobernación y los gobiernos municipales.

“Tal vez no será mucho, pero es una ayuda muy significativa para nuestros productores. La producción es el pilar fundamental de Cochabamba y debemos seguir trabajando unidos para garantizar alimentos para Bolivia”, manifestó. Claros resaltó el trabajo de la Dirección Agropecuaria.