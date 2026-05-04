Loza asume la Gobernación de Cochabamba.

El cierre del botadero de K’ara K’ara, que ya suma cuatro días, desató protestas y movilizaciones tanto de comunarios del sector como de vecinos de Colcapirhua, mientras la basura comienza a... Ver más Luego de cuatro días del cierre de K’ara K’ara, aún no se avizora solución

Entre coplas, rituales y comercio, los devotos se preparan para la fiesta de Santa Vera Cruz Tatala, en la que los creyentes piden de corazón fertilidad, abundancia, prosperidad y vida nueva a... Ver más Entre coplas y rituales se pide por la nueva vida en Santa Vera Cruz

El botadero de K’ara K’ara dejó de operar oficialmente el jueves 30 de abril, en cumplimiento de una disposición del Tribunal Agroambiental que estableció esa fecha como límite definitivo para la... Ver más Cierran el botadero de K´ara K´ara y la basura se acumula en las calles