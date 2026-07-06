Alcaldía ampliará la Av. Oquendo; vecinos rechazan demolición

La Alcaldía de Cochabamba aseguró que continuará con el proyecto de ampliación de la avenida Oquendo con el respaldo de la Ordenanza Municipal No. 1479 de 1994 que establece un perfil de vía de 27 metros de ancho para una doble vía con tres carriles de ida y tres de vuelta y una jardinera central con ciclovía. Sin embargo, los vecinos se niegan a ceder y exigen consensuar el plazo para la demolición de las construcciones que invaden el área para la vía.

El director de Bienes Municipales de la Alcaldía de Cochabamba, Wilson Espinoza, señaló que ya se tiene el proyecto a diseño final y que se ejecutará la renovación del alcantarillado. Indicó que este proyecto tiene el fin de descongestionar el tráfico vehicular y brindar seguridad vial para los transeúntes. Añadió que se notificaron a 41 predios y 74 deben ser liberados, dando un plazo de cuatro y siete días para la demolición.

“Esos predios ya están cedidos en favor del municipio, es decir, que nosotros tenemos folio real, título de propiedad de 2011 y mucho antes y otros más actuales, tenemos las sesiones consolidadas; pero, lamentablemente, los que han comprado de anteriores dueños estarían lucrando con bienes públicos”, explicó.

El director de Bienes Municipales indicó que este proyecto contará con intersecciones y semáforos inteligentes, señalización, arborización y modelos de actividades económicas. Remarcó que cuando se compraron estas propiedades ya se tomó en cuenta la disminución de la rasante, porque estaban consolidadas y expresó que no es posible que hasta ahora no se informen los que se oponen.

El representante de los vecinos, Rosendo Macías, afirmó que pretender demoler un predio anticipadamente es una ilegalidad. Indicó que el destino de esa sesión era para ejecutar la avenida hasta terminarla para que los vecinos puedan ceder, pero no dejar un proyecto inconcluso.

“El año 1999 se ha cedido 3,5 metros cuadrados, pero ahora dice que tiene que liberarse al perfil de 27 a 9,5 metros cuadrados de acuerdo a la ordenanza”, dijo.

Una vecina afectada explicó que los 6,5 metros que le corresponde ceder por segunda vez tienen que ser voluntarios y no obligatorias.

Macías aclaró que una ordenanza siempre sale con una resolución y que no está de acuerdo con las declaraciones de la subalcadía, donde indican que no se expropiará aquellas personas que no tienen regularizado su plano aprobado, sin embargo, la ordenanza indica lo contrario.

La subalcaldesa de la Comuna Adela Zamudio, Bianca Molina, detalló que desde la plazuela Quintanilla hasta la avenida Heroínas se hizo una sesión de 74 predios que ya cedieron y se harán los trabajos. Declaró que se harán los pagos dependiendo el caso; pero, no a los que no tengan sus papeles en orden porque estarían lucrando con bienes municipales.

Otro vecino, Rodrigo Rojas, informó que desde 2023 se solicitó a la Alcaldía y subalcaldía presentar el proyecto a diseño final y prepuesto aprobado y que se debe considerar las redes eléctricas, telefónicas y de gas, aparte del alcantarillado.