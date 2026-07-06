Ornato público. Dañan luminarias
Basta con recorrer algunos parques de la ciudad de Cochabamba constatar que varias luminarias que fueron colocadas por la Alcaldía están dañadas presuntamente por hechos vandálicos, accidentes o por el deterioro natural de los materiales.
Sin embargo, algunos parques como el Excombatientes cuentan con luminarias en buen estado que destacan este espacio y brindan iluminación y seguridad a los vecinos.
¿Quién se hace responsable de estas luminarias en mal estado? La reposición no parece sencilla, porque los focos llevan así varios meses. Tampoco se ha podido identificar a los responsables.
Más allá de la reposición es importante recordar que este ornato nos sirve a todos y debe ser protegido para evitar que sean dadaños.