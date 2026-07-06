Ornato público. Dañan luminarias

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/07/2026 a las 8h49
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Basta con recorrer algunos parques de la ciudad de Cochabamba constatar que varias luminarias que fueron colocadas por la Alcaldía están dañadas presuntamente por hechos vandálicos, accidentes o por el deterioro natural de los materiales.

Sin embargo, algunos parques como el Excombatientes cuentan con luminarias en buen estado que destacan este espacio y brindan iluminación y seguridad a los vecinos.

¿Quién se hace responsable de estas luminarias en mal estado? La reposición no parece sencilla, porque los focos llevan así varios meses. Tampoco se ha podido identificar a los responsables.

Más allá de la reposición es importante recordar que este ornato nos sirve a todos y debe ser protegido para evitar que sean dadaños.

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