Hay dos incendios en el Parque Tunari
El incendio forestal detectado al mediodía en el Parque Nacional Tunari, en la zona de Arocagua, Sacaba, continuaba ardiendo la noche de este lunes, a pesar de la intervención de bomberos.
“Más de 15 hectáreas del Parque Nacional Tunari fueron afectadas por incendios (…) en Arocagua y Larati, en el municipio de Sacaba”, refirió a IN Noticias en Facebook, 15 minutos antes de las 19, sin citar la fuente de esa información
Por el mismo medio, el grupo de voluntarios SAR-Bolivia Filial Cochabamba, reportaba a las 19:50 que “se están llevando trabajos de control junto con varias instituciones en la zona de Arocagua del Parque Nacional Tunari y desde las 19:00 se tiene una nueva denuncia por incendio forestal en la parte alta cerca de (la laguna) Wara Wara.
“Al mismo ya se pudo desplazar una patrulla de SAR-Bolivia Filial Cochabamba en camionetas de la UGR y AD dependiente de la Gobernación de Cochabamba. Se espera noticias al respecto”.