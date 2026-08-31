Hay dos incendios en el Parque Tunari

Cochabamba
LOS TIEMPOS
Publicado el 31/08/2026 a las 20h57
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El incendio forestal detectado al mediodía en el Parque Nacional Tunari, en la zona de Arocagua, Sacaba, continuaba ardiendo la noche de este lunes, a pesar de la intervención de bomberos.

“Más de 15 hectáreas del Parque Nacional Tunari fueron afectadas por incendios (…) en Arocagua y Larati, en el municipio de Sacaba”, refirió a IN Noticias en Facebook, 15 minutos antes de las 19, sin citar la fuente de esa información

Por el mismo medio, el grupo de voluntarios SAR-Bolivia Filial Cochabamba, reportaba a las 19:50 que “se están llevando trabajos de control junto con varias instituciones en la zona de Arocagua del Parque Nacional Tunari y desde las 19:00 se tiene una nueva denuncia por incendio forestal en la parte alta cerca de (la laguna) Wara Wara.

“Al mismo ya se pudo desplazar una patrulla de SAR-Bolivia Filial Cochabamba en camionetas de la UGR y AD dependiente de la Gobernación de Cochabamba. Se espera noticias al respecto”.

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