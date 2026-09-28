Abren Playa Turquesa, un oasis de frescor en pleno centro urbano

El sol, el agua y las familias fueron protagonistas ayer en la inauguración de la primera Playa Turquesa de acceso público de Bolivia. El nuevo espacio recreacional, ubicado en la laguna de Coña Coña, Distrito 4, abrió sus puertas para ofrecer a los cochabambinos un lugar p la ara disfrutar, descansar y compartir.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, inauguró el Complejo Recreacional Coña Coña junto a la viceministra de Seguridad Hídrica y Agua, Viviana Mariscal, autoridades municipales, invitados especiales y familias que llegaron para conocer el nuevo atractivo.

“Brilla el sol de septiembre radiante”, expresó Mariscal al iniciar su intervención y destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y el municipio para hacer realidad el proyecto. También señaló que la obra permitió generar empleos directos e indirectos.

Reyes Villa agradeció la presencia de los visitantes y recordó que el espacio que antes estaba vacío ahora se convirtió en un lugar destinado a la recreación. “Esta playa es de ustedes, para la familia cochabambina y tenemos que cuidarla”, afirmó.

También destacó el trabajo de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) y de su gerente general, Milton Copa. “Han trabajado día y noche, más de un año y medio, y aquí está el resultado”, señaló.

Durante la inauguración, Reyes Villa anunció que el próximo proyecto en ser entregado será el auditorio con capacidad para 1.100 personas, pensado para albergar escenarios internacionales y generar movimiento económico.

Entrada

La nueva Playa Turquesa tendrá un ingreso general de Bs 40 para mayores de 12 años, mientras que los menores de esa edad podrán ingresar de manera gratuita.

La obra fue ejecutada por EMAVRA desde junio de 2025 a septiembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y recreativa de Cochabamba y generar una nueva dinámica económica en la zona.