Cochabamba tiene una ley municipal de protección y bienestar para los amilales

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 05/10/2026 a las 9h07
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El municipio de Cochabamba tiene desde ayer una ley que declara cada 4 de octubre como “Día Municipal de Protección y Bienestar de los Animales como Seres Sintientes”. La promulgó el alcalde Manfred Reyes Villa, al celebrar el “Día Mundial de los Animales”.

La primera autoridad municipal resaltó la importancia de cuidar de las mascotas, pues afirmó que son un miembro más de la familia, por tanto, llamó a la población a proteger y tratar con responsabilidad y cariño a los miembros “peluditos” del hogar.

La nueva ley municipal reconoce a los animales como seres que sienten dolor, miedo y afecto, y establece políticas permanentes de protección y bienestar.

La ley, proyectada por la presidencia del Concejo Municipal, y aprobada el viernes recién pasado, establece que los actos conmemorativos se realizarán el primer domingo de octubre de cada gestión.

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya Ruiz, destacó que esta Ley va más allá de lo simbólico y genera acciones concretas; “con esta Ley, Cochabamba dice con claridad: los animales no son objetos, no son cosas. Son seres sintientes y como municipio tenemos la obligación de protegerlos.

“Esta norma nace de la competencia que nos da la Constitución y la Ley 700, que es la norma para la defensa de los animales contra actos de crueldad, maltrato y biocidio; pero sobre todo nace de una demanda ciudadana que no podíamos seguir postergando”, afirmó Noya.

El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba sostuvo también que “no nos quedamos en una declaratoria, es el inicio de un paquete de leyes para defender a nuestros animales (…) estamos respaldando plenamente todas aquellas iniciativas que van en favor de proteger los derechos de los animales y de mejorar sus condiciones de vida”.

Entre otras medidas, la norma municipal promulgada por el Alcalde incorpora el enfoque que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, como base para las políticas municipales.

La Ley será financiada con presupuesto institucional del G obierno Autónomo Municipal de Cochabamba  y podrá gestionar convenios de cooperación y patrocinio con entidades públicas y privadas.

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