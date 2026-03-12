YPFB comenzará a pagar por daños de gasolina de mala calidad la próxima semana

Redacción Central
Publicado el 12/03/2026 a las 9h16
Ante las protestas de los transportistas por la falta de atención en el WhatsApp, ayer, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció que los primeros pagos de resarcimiento por los casos de la gasolina desestabilizada comenzarán la próxima semana. 

Akly señaló que la petrolera estatal aún debe habilitar cuentas especiales para ejecutar las compensaciones, pese a que el sistema de registro de afectados ya se encuentra en funcionamiento. 

“Se tienen que habilitar cuentas especiales, esta semana ya están habilitadas esas cuentas, y la previsión es que a partir de la próxima semana se empiece los primeros pagos en relación al seguro”, explicó el ejecutivo en entrevista con Unitel. 

Según Akly, el proceso de indemnización forma parte de un programa de seguro que se estructuró en pocas semanas y que ahora entra en su fase operativa, acumulando solicitudes para acceder al resarcimiento por los daños reportados.

“El sistema ya está abierto para todo tipo de placas y dentro de eso estamos viendo los registros; a la fecha ha habido 10.000 consultas y son un poco más de 4.000 registros completos que se han dado en relación a esta situación de siniestro”, detalló. 

El mecanismo de reporte fue diseñado para que los afectados registren su caso mediante una plataforma, sistema que permite enviar fotos, videos y documentación que respalde el daño. 

