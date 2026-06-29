Rige el nuevo régimen de tipo de cambio flexible del dólar con Bs 9,73 y el valor se fijará a diario

Economía
Redacción Central
Publicado el 29/06/2026 a las 13h34
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A partir de este lunes rige el nuevo tipo de cambio flexible de Bs 9,73 que pretende consolidarse como una referencia única en el país para las transacciones económicas en todos los ámbitos. La Aduana Nacional anunció que comenzará a aplicar este sistema desde el sábado 4 de julio.

Tras emitir la Resolución N° 245, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEFP) Públicas afirmó que a través del tipo de cambio flexible se establece una referencia cambiaria única que impulsa la estabilidad en el país, según un reporte de ABI.

“Recibimos una economía con alta inflación y múltiples precios del dólar que generaban incertidumbre. Hoy, mediante el Tipo de Cambio Flexible, establecemos una referencia cambiaria única que impulsa la estabilidad”, afirmó esa cartera de Estado.

El MEFP mencionó que el gobierno de Rodrigo Paz recibió una economía con una inflación del 21%, heredada del anterior gobierno, en un escenario donde el dólar tenía diferentes precios, generando incertidumbre a las familias, productores e importadores.

Pero, hoy con una referencia cambiaria única: el valor referencial del dólar muestra una tendencia a la baja, es posible diseñar medidas más precisas para apoyar a importadores y fortalecer las cadenas productivas, y se generan mejores condiciones para estabilizar los precios y recuperar la previsibilidad de la economía. “Con orden económico, el valor del dólar muestra una tendencia a la baja, apoyamos a nuestros importadores y generamos previsibilidad ”, remarcó el ministerio.

El Gobierno nacional estableció el pasado viernes un régimen cambiario flexible con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 245, el MEFP dispuso que el Banco Central de Bolivia (BCB) sea la instancia encargada de ejecutar el tránsito hacia el nuevo régimen cambiario.

La noche de ese día, el BCB fijó en Bs 9,73 por dólar estadounidense de acuerdo al tipo de cambio oficial flexible que entrará en vigencia este lunes 29 de junio, en el marco de la implementación de ese nuevo régimen.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, declaró: “El valor del dólar no se va a regir en base a intervenciones del Banco Central de Bolivia, por lo menos no en grandes intervenciones, por eso no hace falta tener una gran cantidad de reservas, a pesar de que hoy tenemos más que hace cinco años atrás. Está cerca de los 4.000 millones”.

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