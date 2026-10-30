Aumentan despachos de combustibles por el feriado

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) instruyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incrementar, en todo el país, los volúmenes y garantizar el despacho continuo de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) durante el feriado de Todos Santos.

“Se instruyó a YPFB el incremento de volúmenes y el despacho continuo de Diésel Oil, Gasolinas y GLP, contando con stocks suficientes en plantas de almacenaje a nivel nacional”, informó la entidad reguladora a través de un comunicado.

En La Paz, YPFB programó el despacho de 299.000 garrafas de GLP entre el 26 y el 31 de octubre, de las cuales 25.402 corresponden a un volumen adicional para atender el incremento de la demanda por la festividad.

Esas garrafas se distribuirán en las ciudades de La Paz y El Alto, también en las provincias paceñas. En El Alto se realiza desde la planta de Senkata y, en otras poblaciones mediante camiones.

Por su parte, la ANH informó que mantiene un monitoreo y control operativo las 24 horas en ductos, refinerías, plantas de almacenaje, estaciones de servicio y plantas de GLP, con personal técnico, administrativo y legal para garantizar el suministro durante el fin de semana y el feriado.