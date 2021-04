La OPS pide no oír a los "rumores insidiosos" sobre las vacunas

Nueva York |

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, insistió ayer sobre los peligros de los "rumores insidiosos y las teorías conspiratorias" en torno a las vacunas contra la Covid-19 y advirtió de que "inspiran miedo y cuestan vidas".



"No todas las fuentes son dignas de confianza y los rumores insidiosos y las teorías de la conspiración continúan difundiéndose, inspirando miedo y costando vidas", dijo Etienne durante la rueda de prensa semanal de la organización en la que hizo un somero repaso de la expansión de la Covid-19 en América.



Para Etienne, la desinformación "es una de las amenazas más graves" a la salud pública, porque la información no contrastada se "propaga rápidamente".



En este sentido, indicó que la OPS está colaborando con empresas tecnológicas como Twitter, Google y Facebook "para abordar las noticias falsas y garantizar que el público pueda encontrar fácilmente información precisa".



"Pero todos tenemos un papel que desempeñar para evitar que estos rumores se difundan en línea o en conversaciones. Si leemos o escuchamos algo que parece extravagante o imposible, probablemente lo sea. Antes de compartir algo, nos debemos el uno al otro verificar la fuente y confirmar que la información sea verdadera", subrayó.



Asimismo, Etienne pidió que no se difunda una información sobre la que se tienen dudas antes de insistir en que "las vacunas llevan salvando millones de vidas desde hace más de 100 años".



"Hoy en día, las vacunas están ayudando a cambiar el rumbo de esta pandemia, cualquier vacuna o medicamento puede presentar efectos secundarios de cierto nivel, pero cuando los reguladores nacionales autorizan una vacuna o un medicamento, o cuando quién otorga una precalificación o una autorización de emergencia, valoramos los beneficios frente a los riesgos", agregó.



En este sentido, aseguró que datos iniciales recabados en Chile y Brasil indican una reducción de la hospitalización en personas mayores, en parte, gracias a las vacunas de la Covid.



En un repaso general por el continente, indicó que en Sudamérica, los contagios se están acelerando en Colombia, Venezuela, Bolivia y Uruguay, mientras que Chile está experimentando un aplanamiento de la curva y Brasil, "tras algunos meses difíciles", está informando de una caída de casos, incluida la región amazónica.



Por su parte, Centroamérica continúa informando de un aumento de las infecciones con Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana copando los puestos de los países con más casos nuevos.



Asimismo, aseguró que en Canadá los casos continúan aumentando "en particular entre los jóvenes de entre 20 y 30 años" y que en EEUU las infecciones están de nuevo en alza tras "meses de declive".



Vacunas falsas

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió ayer sobre la oferta de vacunas anticovid falsas en Argentina, Brasil y México, considerándolo un "problema" para las autoridades sanitarias y policiales.

Consultado sobre un informe del diario The Wall Street Journal sobre la venta de vacunas fraudulentas del laboratorio Pfizer en México, Barbosa dijo: "Sí, hemos recibido información de México, Argentina y Brasil de que se han ofrecido algunas dosis a través de las redes sociales".

"Los mercados ilegales ofrecen vacunas que probablemente están falsificadas, no son la vacuna real, o tal vez las están robando de un centro de salud y nadie puede asegurar que estén almacenadas correctamente", dijo Barbosa.

Barbosa insistió en que solo se puede confiar en las vacunas administradas por las autoridades sanitarias porque sólo éstas tienen la garantía de ser "seguras y eficaces" y haber sido conservadas en las condiciones adecuadas.

"Por lo tanto, es muy importante negarse a comprar cualquier tipo de vacuna que se ofrezca a través de las redes sociales e internet", urgió.

The Wall Street Journal reportó ayer que Pfizer investiga con autoridades mexicanas la administración de falsas vacunas anticovid en México.

El diario señaló que EEUU, México y otros países han detectado "decenas de sitios web" que afirman de manera fraudulenta vender dosis de Pfizer y también del laboratorio estadounidense Moderna.