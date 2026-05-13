Confirman brote infeccioso en crucero en Burdeos

Se confirmó que un brote infeccioso reportado a bordo del crucero Ambition, atracado en Burdeos, sudoeste de Francia, es una gastroenteritis viral provocada por norovirus, indicó este miércoles en una declaración la prefectura de Gironda en el suroeste de Francia.

Hasta el momento no se han reportado casos severos y las personas asintomáticas abandonarán el barco, agregó la declaración.

El crucero Ambition, operado por la compañía británica Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos el martes por la noche. Inicialmente, se impidió a los cerca de 1.700 pasajeros y tripulantes desembarcar tras el fallecimiento de un pasajero de alrededor de 90 años a bordo del barco.

Esa muerte puede haber estado vinculada con "una enfermedad parecida a la gastroenteritis", tras el inicio de síntomas digestivos en alrededor de 80 personas.

Los análisis epidemiológicos y biológicos realizados más tarde en el Hospital Universitario de Burdeos confirmaron el origen viral del brote.

De acuerdo con la declaración, las personas infectadas serán aisladas a bordo del barco mientras se cumplen medidas de cuarentena e higiene. El operador del crucero decidirá si el trayecto continuará o no dependiendo de la información médica actualizada.

El sumamente contagioso norovirus es una causa común de la gastroenteritis aguda y se sabe que provoca brotes en ambientes cerrados como los cruceros