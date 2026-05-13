Confirman brote infeccioso en crucero en Burdeos

Mundo
XINHUA
Publicado el 13/05/2026 a las 17h22
ESCUCHA LA NOTICIA

Se confirmó que un brote infeccioso reportado a bordo del crucero Ambition, atracado en Burdeos, sudoeste de Francia, es una gastroenteritis viral provocada por norovirus, indicó este miércoles en una declaración la prefectura de Gironda en el suroeste de Francia.

Hasta el momento no se han reportado casos severos y las personas asintomáticas abandonarán el barco, agregó la declaración.

El crucero Ambition, operado por la compañía británica Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos el martes por la noche. Inicialmente, se impidió a los cerca de 1.700 pasajeros y tripulantes desembarcar tras el fallecimiento de un pasajero de alrededor de 90 años a bordo del barco.

Esa muerte puede haber estado vinculada con "una enfermedad parecida a la gastroenteritis", tras el inicio de síntomas digestivos en alrededor de 80 personas.

Los análisis epidemiológicos y biológicos realizados más tarde en el Hospital Universitario de Burdeos confirmaron el origen viral del brote.

De acuerdo con la declaración, las personas infectadas serán aisladas a bordo del barco mientras se cumplen medidas de cuarentena e higiene. El operador del crucero decidirá si el trayecto continuará o no dependiendo de la información médica actualizada.

El sumamente contagioso norovirus es una causa común de la gastroenteritis aguda y se sabe que provoca brotes en ambientes cerrados como los cruceros

Tus comentarios

Lo más leído

1
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
2
Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México
3
YPFB suspende el servicio de gas natural por redes en Achacachi y Warisata por bloqueo en Konani
4
Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas
5
Policía desbloquea sin enfrentamientos la ruta La Paz-Caranavi en los Yungas

Lo más compartido

1
Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington
2
Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China
3
Confirman brote infeccioso en crucero en Burdeos
4
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
5
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos

Más en Mundo

13/05/2026
Rubio luce el famoso chándal de Nike, similar al que llevaba Maduro durante su detención
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha volado a China en el marco de la visita de Estado de Donald Trump a Pekín vistiendo el famoso chándal de...
Ver más
13/05/2026
Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing en la noche de hoy miércoles para realizar una visita de Estado a China.
Ver más
Una nueva marcha universitaria se llevó adelante ayer. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una...
Ver más
13/05/2026
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el otro candidato de...
Ver más
12/05/2026
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
Una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius desde Tenerife dio positivo por hantavirus, anunció la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist. También Estados Unidos anunció un caso...
Ver más
11/05/2026
Francia y EEUU confirman casos positivos de hantavirus
El estallido del conflicto en Irán ha sacudido la frágil estabilidad económica de América Latina. Un episodio geopolítico inicialmente distante se ha traducido en un encarecimiento abrupto de la...
Ver más
10/05/2026
Alza de energía por guerra contra Irán complica la economía de América Latina
En Portada
13/05/2026 Seguridad
Policía aprehende a una persona con casi Bs 5 millones e investiga presunto financiamiento a bloqueos
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que se aprehendió a una persona en posesión de casi Bs 5 millones, por lo que se investiga...
vista
13/05/2026 País
La Policía y los maestros rurales se enfrentan en el centro paceño
 La tarde de este miércoles, la Policía y los maestros rurales protagonizaron un enfrentamiento en el centro paceño. Los efectivos policiales lanzaron agentes...
vista
13/05/2026 País
Alerta en La Paz y El Alto: 16 hospitales se quedan sin oxígeno por los bloqueos
Hay preocupación en las autoridades de salud del Gobierno central y las alcaldías. Debido a los bloqueos, 12 hospitales de La Paz y cuatro de El Alto se están...
vista
13/05/2026 País
Gobierno ofrece bono en lugar de aumento salarial; maestros analizarán la propuesta
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) determinó un cuarto intermedio luego de la reunión con la ministra de Educación, acerca...
vista
13/05/2026 País
Policía desbloquea sin enfrentamientos la ruta La Paz-Caranavi en los Yungas
El Comando Departamental de Policía de La Paz informó que, durante la madrugada de este 13 de mayo, se procedió con el desbloqueo de la ruta La Paz – Coroico,...
vista
13/05/2026 País
Sokol anuncia intervención de bloqueos y coordinación con las FFAA para apoyo
El comandante de la Policía, general Mirjko Sokol, informó que se ha empezado a intervenir los bloqueos, con el objetivo de preservar el bien común, pero...
vista
Actualidad
El gerente de la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA), René Quiroga, informó este miércoles que los horarios de...
Ver más
13/05/2026 Cochabamba
EMSA ajusta horarios de recojo de basura por traslado a la planta de Cotapachi
La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, alertó que los bloqueos de...
Ver más
13/05/2026 Economía
Bloqueos provocan pérdidas de hasta Bs 25 millones por día al turismo, alerta ministra Yáñez
La Cámara Baja aceptó las modificaciones realizadas por la Alta la noche este martes. La norma, que debe ser promulgada...
Ver más
13/05/2026 País
Diputados sancionan abrogación de la Ley 1720
Unos 80 de los 1.700 pasajeros tendrían gastroenteritis viral producida por un microorganismo llamado norovirus, que...
Ver más
13/05/2026 Mundo
Confirman brote infeccioso en crucero en Burdeos
Deportes
La empresa china CRRC realizó recientemente en la capital mexicana una jornada de puertas abiertas titulada "Ir al...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México
El presidente Rodrigo Paz informó que realizan las gestiones para que los jugadores de la Selección de Talla Baja se...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Selección de Talla Baja se alista para el Mundial de Marruecos
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, solo esperamos que los jugadores respondan en la misma medida”, dijo...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
El actor británico Michael Pennington falleció el pasado 10 de mayo a los 82 años, según informó The Telegraph. No se...
Ver más
13/05/2026 Cine
Fallece Michael Pennington, villano de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars'
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos