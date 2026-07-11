Inglaterra acaba con el sueño vikingo: le gana a Noruega y se mete en la semifinal del Mundial

Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega en la prórroga y avanzó a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El partido se disputó en el Estadio Miami (Florida) y el mediocampista Jude Bellingham fue la gran figura del encuentro al anotar un doblete (45+2' y 93').

En caso de avanzar, Inglaterra disputará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio de 2026, en una jornada que definirá al segundo finalista del torneo.

El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, escenario elegido por la FIFA para albergar este trascendental compromiso del certamen.