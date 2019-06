Iglesia alerta sobre la manipulación de datos en las RRSS y pide su uso responsable

Con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la Iglesia Católica alertó los peligros de las redes sociales, porque se prestan a la manipulación de datos, vulnerando los derechos de las personas, y, además promueven el aislamiento, principalmente de los jóvenes. Pidió el uso responsable de la comunicación digital e instó a que se encamine para establecer el respeto y el diálogo.

"Hay que reconocer que las redes sociales sirven para que estemos más en contacto, nos encontremos y ayudemos los unos a los otros; pero, por otro, se prestan también a un uso manipulador de los datos personales con la finalidad de obtener ventajas políticas y económicas sin el respeto debido a la persona y a sus derechos", dice el mensaje del Papa Francisco, titulado "De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana".

En la misma línea, el monseñor Aurelio Pesoa, resaltó que en esta época de la comunicación digital hay mucha "palabra vacía, palabra hueca y ruidos que buscan intereses".

"Palabras que sabemos que no son creíbles, por eso la palabra de Dios no puede ser convertida en palabrería, en palabra no creíble", dijo Pesoa, durante la misa de este domingo Solemnidad de la Ascensión del Señor.

Otro elemento que preocupa a la Iglesia Católica en relación a las redes sociales, es que estas, muchas veces, provocan el aislamiento de las personas, principalmente, de los jóvenes, quienes se convierten en "ermitaños sociales".

"La red constituye una ocasión para favorecer el encuentro con los demás, pero puede también potenciar nuestro autoaislamiento, como una telaraña que atrapa. Los jóvenes son los más expuestos a la ilusión de pensar que las redes sociales satisfacen completamente en el plano relacional; se llega así al peligroso fenómeno de los jóvenes que se convierten en 'ermitaños sociales', con el consiguiente riesgo de apartarse completamente de la sociedad", destaca el mensaje papal.

Pesoa se sumó a las palabras del Pontífice y dijo que esta situación da mucho más en épocas donde prima el individualismo y que evita el encuentro y diálogo en las personas.

"La enorme cantidad de medios que tenemos hoy no nos están ayudando a encontrarnos como personas, nos están acercando para dialoga, para ser hombres y mujeres de dialogo, no nos facilitan en avanzar en respeto mutuo, sino que nos encierran, nos aíslan y nos alejan", dijo el Monseñor.

Ante ello, las autoridades eclesiales convocan a dejar la vida individual y retornar a la vida comunitaria.

"Podemos pasar así del diagnóstico al tratamiento: abriendo el camino al diálogo, al encuentro, a la sonrisa, a la caricia... Esta es la red que queremos. Una red hecha no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres. La Iglesia misma es una red tejida por la comunión eucarística, en la que la unión no se funda sobre los 'like' sino sobre la verdad, sobre el 'amén' con el que cada uno se adhiere al Cuerpo de Cristo acogiendo a los demás".

La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en la solemnidad de la Ascensión del Señor se estableció en el Concilio Vaticano II establecó. La 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se realiza desde el sábado en la ciudad de México, con la participación de 500 participantes.i