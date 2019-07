Desaparece mujer paraguaya y Policía aprehende a militar

Investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, el jueves por la noche, aprehendieron a Raúl M. M., suboficial militar del Ejército, acusado por la desaparición de su pareja (Guisselle Benítez) y la violación de su hijastra de 12 años de edad.

Es el segundo caso de desaparición de una mujer en Santa Cruz, que puso en alerta a la Policía.

Guisselle Viviana Benítez de Cabrera (31), de nacionalidad paraguaya, desapareció la madrugada del 2 de julio, tras una discusión con su pareja.

“No sé si mi hija está viva. Había muchas peleas. Yo pienso que él (Raúl) sabe dónde está mi hija”, manifestó María Emilia Florentín, madre de la paraguaya en una entrevista con una red televisiva.

El abogado de la familia de la víctima, Hjalmar Assaf, señaló que el acusado no reportó la desaparición de su pareja, al contrario bloqueó su teléfono para evitar contacto con la familia de Guisselle.

Personal de la División Trata y Tráfico de la Felcc, el 25 de julio, allanó el domicilio del militar. Con fines investigativos del lugar secuestró escopetas y una computadora.

Guisselle llegó a Bolivia el 2009 junto a su hija -que actualmente tiene 12 años- e inició una relación con el militar el 2016. Un año después fue denunciado por violencia física y psicológica.

“Esa denuncia es una evidencia para nosotros. Esperamos que aparezca la señora, no queremos decir que estamos ante un caso de feminicidio”, dijo Assaf.

El jurista agregó que anteriormente el militar falsificó los documentos y cambió la nacionalidad de las dos hijas de su pareja, siendo que ambos tienen nacionalidad paraguaya.

La Policía también investiga la violación de la hija mayor de Benítez. “El suboficial estaba en el cuarto, donde la adolescente estaba tendiendo la cama, es donde se produjo la violación. Esto fue corroborado con un examen forense”, señaló Assaf.

“No sé si mi hija está viva. Había muchas peleas. Yo pienso que él (Raúl) sabe dónde está mi hija”.

OTRA DESAPARICIÓN: “QUE MI PAPÁ NO SALGA DE LA CÁRCEL”

A 18 días de la desaparición de Nancy Villarroel, su hija menor, Melissa, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, describió a su padre José Alejandro Mark T. G. como un mentiroso, manipulador y codicioso.

“No tengo nada de confianza en él y no le creo ninguna de sus mentiras, si algo malo le pasó a mi mamá el único culpable es él. Si mi papá sale de la cárcel no sé lo que haría, no podría vivir tranquila sabiendo que él está ahí afuera, yo quiero que el pagué por lo que hizo y que reciba lo que merece”.