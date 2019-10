Plurinominales proponen reducir impuestos y fomentar las PYME

La reducción de impuestos para mejorar la economía fue un común denominador entre las propuestas de los primeros candidatos plurinominales de los partidos en carrera a las elecciones nacionales. Los aspirantes expresaron la intención de apoyar, principalmente, a los pequeños productores, en el foro debate organizado, ayer, por Los Tiempos y la Universidad Católica Boliviana (UCB).

Ocho de los nueve aspirantes a diputados nacionales coincidieron que Cochabamba está viviendo un estancamiento económico, por lo cual, ven necesario asumir medidas impositivas de impulso y también para preservar los bolsillos de la población.

El candidato de Comunidad Ciudadana (C.C), César Escobar, señaló que se necesita fomentar a las empresas para la generación de empleos a partir de “un mejor trato impositivo”. De este modo, más gente tendría seguridad laboral y se evitaría la migración al exterior.

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), con su candidato Erick Morales, propone una economía comunal que apueste por los pequeños productores y empresarios. “Proponemos que cada titulado tenga su empresa con apoyo del Estado, cuando tengan estabilidad lo devolverán con empleos”, mencionó.

Una propuesta similar expuso el aspirante de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Marcos Goytia. “A aquellas empresas nuevas se les va a retirar el pago de impuestos y para amortiguar haremos que los cocaleros paguen sus tributos”, dijo al público universitario.

A estas propuestas también se unió el Movimiento Al Socialismo (MAS). La candidata, Carola Arraya, dijo: “En el caso de los nuevos emprendimientos, existe el planteamiento de una reducción impositiva en el primer año de funcionamiento. De la misma manera, el capital semilla para estos jóvenes que tienen ideas a implementar”.

Bolivia Dice No (BDN) apuesta por los emprendedores, según su candidato, Óscar Mercado. Para apoyarlos, también hizo referencia al tema impositivo. “Hay que desaparecer algunos impuestos y reducir otros. Eliminar este sistema de multas a las empresas que quieren empezar”, aseveró el aspirante.

Similar propuesta planteó la candidata, Rosario Villazón, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Asegura que se puede dar una exención de impuestos para nuevos emprendedores.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), de la mano del candidato plurinominal, Jhony Gutiérrez, mencionó que se deben dar mecanismos a los emprendedores para llevar adelante sus iniciativas. Asimismo, el transportista José Luis Cardozo de PAN - BOL indica la necesidad de brindar seguridad jurídica a las pequeñas empresas.

Algunas propuestas fueron aplaudidas por el público, conformado en su mayoría por estudiantes de las carreras de Derecho y Comunicación Social de la Universidad Católica (UCB). Además, Cochabamba es un departamento donde una gran parte de la economía está conformada por pequeños productores, a diferencia de departamentos como Santa Cruz o La Paz.

Pacto fiscal y desarrollo agrícola

Se trata de otra de las principales propuestas de los candidatos para mejorar la inversión en el departamento. No todos, pero al menos cinco de los ocho postulantes a diputados se refirieron a la necesidad de exigir al Gobierno Central una distribución más real y equitativa para los departamentos.

“No puede ser que el 80 por ciento de los recursos estén en manos del Gobierno Central. Se necesita desconcentrar la plata”, aseveró el candidato Escobar.

Uno de los objetivos del pacto fiscal es reinvertir los recursos en fomentar la producción agrícola para volver a ser “el granero de Bolivia”. Así, consumir alimentos propios y no importados.

Además, existen regiones en el departamento, como la Andina, cuyo principal sustento de vida es la producción agrícola. El público cuestionó varias de estas propuestas por ser complicadas de aplicar en la realidad.

FRASES DESTACADAS

CÉSAR ESCOBAR

Profesión: Ingeniero Agrónomo

Ocupación actual: Docente

“Estamos a puertas del fascismo. Este 20 de octubre tendremos que elegir entre vivir o no con un estado fascista (...). La corrupción no sólo es robarle al Estado, si no también estar rifando los derechos humanos.”

ERICK MORALES

Profesión: Cientista

Ocupación actual: Consultor e investigador

“Hoy renació la esperanza para Bolivia y la esperanza es Félix Patzi presidente (...). Ya no queremos que las leyes salgan de las élites políticas, sino que las queremos desde el pueblo y para el pueblo”.

MARCOS GOYTIA

Profesión: Abogado

Ocupación actual: Abogado

“Es una obligación del presidente luchar contra la corrupción, sea quien sea. Debemos liberar al Estado de la obligación de supervisar las obras para transparentarlas”.

CAROLA ARRAYA

Profesión: Ingeniera Química

Ocupación actual: Senadora suplente

“Se necesita un cambio de leyes, una modificación. Pero también el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos (...). Cochabamba es muy diversa y se puede impulsar con innovación tecnológica y alianzas”.