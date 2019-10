TSE declara victoria de Evo sin esperar auditoría de OEA y Brasil no reconoce resultados

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una conferencia en la que no admitieron cuestionamientos de la prensa, declaró ayer ganador de las elecciones presidenciales al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales-Álvaro García Linera, al terminar el 100% del cómputo de las actas y sin esperar la auditoría al proceso electoral que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe realizar. En tanto, la Cancillería de Brasil informó que no reconocerá los resultados de las elecciones bolivianas mientras no se realice la auditoría de la OEA.

El conteo final, que fue cuestionado por varias denuncias de fraude, dio al MAS la victoria en primera vuelta, con una votación del 47,08% y una diferencia con el segundo, Comunidad Ciudadana (CC), del 10,57%.

De acuerdo a los datos oficiales del TSE, el candidato a la presidencia Evo Morales ganó las elecciones con 2.889.359 votos, frente a su principal contendor el candidato por CC, Carlos Mesa, que obtuvo 2.240.920 votos.

La Sala Plena del TSE presentó los resultados finales del conteo, luego de que las cuatro actas que estaban anuladas y que faltaban computar en Beni fueran incluidas en el cómputo oficial por decisión del Tribunal Electoral Departamental (TED) de esa región.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, aseguró que el proceso electoral se realizó “en el marco de las normas jurídicas” y dijo que el Órgano Electoral está abierto a “cualquier auditoría”.

El vocal Idelfonso Mamani aseveró que el conteo fue “absolutamente transparente” y que el manejo de los comicios se realizó de forma responsable.

“Esta ciudadanía realiza el proceso de escrutinio y cómputo de cada uno de los votos de los bolivianos. Ahí está la mayor fuerza de la transparencia que está desarrollada por la propia ciudadanía (…) Consecuentemente, la garantía de la transparencia es observada por todos y cada uno de nosotros. Nuestro sistema electoral en Bolivia es absolutamente transparente”, aseguró.

El TSE declaró ganador a Morales a pesar de que la OEA pidió, como condición para realizar una auditoría, que no se legitimem los resultados del cómputo hasta que se finalice esta tarea.

El titular de la OEA, Luis Almagro, manifestó el jueves que “la Secretaría General entiende asimismo que si el TSE invita a esta organización a que realice el trabajo para verificar la legitimidad de los resultados, entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que finalice el proceso de auditoría”.

Los vocales del TSE no admitieron consultas de la prensa al respecto, por lo que no quedó claro si se esperará la auditoría para seguir con el calendario electoral.

El vocal Mamani dijo, sin embargo, que el TSE continuará con le ejecución del calendario electoral y que aplicará la normativa nacional y cumplirá la Constitución Política del Estado (CPE).

El artículo 166 de la CPE en su inciso I señala que será proclamada a la Presidencia y Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura. Por eso, con los resultados declarados ayer por el TSE, no habrá segunda vuelta en el país.

Por su parte, Choque aseguró que esa institución está dispuesta a ser auditada por cualquier organismo internacional, incluyendo a la OEA —que ya señaló que hará dicho trabajo— o la Unión Europea (UE).

“Pueden hacernos la auditoría la OEA, la UE, las otras organizaciones internacionales, estamos abiertos a que nos hagan la auditoría y lo vamos hacer”, aseguró.

La auditoría de la OEA fue respaldada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quien aseveró que apoya “plenamente” este estudio del proceso electoral.

La OEA también recomendó que se realice una segunda vuelta electoral en el país, dadas las condiciones de violencia y enfrentamientos que se han desatado en todo el país debido a las denuncias de presunto fraude. EEUU, Inglaterra, Alemania y Argentina se sumaron a este pedido.

Las denuncias de fraude van desde la manipulación de actas, el cambio de datos en el sistema de conteo y la modificación de los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Este último punto fue el más polémico, pues la TREP arrojó datos al 83% del conteo el día de las elecciones con una diferencia entre el MAS y CC que daba paso a la segunda vuelta, pero el sistema se paralizó inexplicablemente por 24 horas, y cuando volvió mostró resultados al 94% con una diferencia a favor del MAS.

El cómputo final estuvo rodeado de polémica , pues los tribunales electorales departamentales de Potosí y Chuquisaca terminaron el conteo final trasladando sus centros de cómputo a municipios afines al MAS, luego de que sufrieran la quema de sus instalaciones ubicadas en las ciudades capitales.

El resultado final del cómputo señala que FPV alcanzó 0,39%; MTS, 1,25%; UCS, 0,41%; BDN, 4,24%; el PDC, 8,78%; el MNR, 0,69%, y Pan-Bol, 0,65%.

Itamaraty no reconocerá conteo final sin auditoría de la OEA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (conocido como ) anticipó que, mientras no se realice la auditoría de la Organización de Estado Americanos (OEA), no reconocerán los resultados de las elecciones de este mes de octubre.

“Teniendo en cuenta las tratativas en curso entre @OEA_oficial y el Gobierno de #Bolivia para una auditoría completa de la primera vuelta de las elecciones en ese país, Brasil no reconocerá, por el momento, reporte alguno de los resultados finales”, se lee en la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno boliviano solicitó la auditoría a la OEA para mostrar que el proceso electoral fue transparente, luego de que se presentaran varias denuncias de presunto fraude electoral contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que supuestamente beneficiaron al partido gobernante del MAS.

Esta semana, la Secretaría General de la OEA aceptó realizar la auditoría a los resultados de las elecciones generales, después de que el Gobierno de Bolivia se lo solicitó tras las denuncias de fraude en los comicios.

Los Gobiernos de Gran Bretaña y Alemania también se sumaron a otros pedidos internacionales para que en Bolivia sea convocada una segunda ronda electoral debido a las denuncias de irregularidades detectadas durante el conteo de votos de las elecciones del domingo 20 de octubre.

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró el jueves, en el Consejo Permanente de la OEA, donde se trató el tema boliviano, que el Ejecutivo de Evo Morales admite la auditoría en el marco de la Constitución Política y las leyes bolivianas, aunque no aclaró si se admitió que la auditoría de la OEA tendrá efecto vinculante. Sin embargo, el TSE ya declaró a Morales como ganador de los comicios.