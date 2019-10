Informe revela irregularidades en 1.085 actas, que afectan el 3% del conteo de las presidenciales

Un estudio reveló que más de mil actas de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre tienen irregularidades, cifra que afecta aproximadamente el 3% del padrón nacional. Según el reporte, elaborado por el experto Edgar Villegas y un grupo de ingenieros informáticos, hay al menos 12 tipos de irregularidades en el cómputo final y el Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Resultados (TREP), y la mayor parte de estas “fallas” favorecerían al Movimiento Al Socialismo (MAS) en desmedro de Comunidad Ciudadana (CC).

Por este estudio, el ingeniero fue amedrentado y se informó que se puso al experto a buen resguardo, aunque no se aclaró dónde ni en qué condiciones.

El reporte fue presentado el jueves en la noche en el programa Jaque Mate de la Televisión Universitaria (TVU) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz, conducido por la periodista Ximena Galarza.

El informe se basa en el estudio y comparación del cómputo oficial y de la TREP, en base a las actas que fueron publicadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su página web, en distintos momentos del proceso de conteo.

Villegas explicó que este estudio encontró 1.085 actas de las elecciones presidenciales con diferencias entre la TREP y el cómputo oficial, lo que equivale a 3% del total del conteo; además se hallaron 2.765 actas con cambios en el cómputo de los diputados plurinominales, es decir, el 8% del total de actas computadas. También se encontraron diferencias en 53 actas de cómputo de las elecciones a diputación especial indígena originario, equivalente a 7% del padrón.

El ingeniero aseveró que muchos de los cambios en las actas se registraron entre la primera publicación de la TREP, el mismo domingo 20 de octubre —que a un 83% del conteo de actas daba paso a una segunda vuelta— y la segunda emisión, que ocurrió 24 horas después, y que cambió drásticamente la tendencia del voto a favor de Evo Morales, dando paso a una polémica victoria en primera vuelta, que significó el inicio de protestas en todo el país por un presunto fraude electoral.

“Los datos muestran que se han reducido los votos a CC y las actas que favorecen al MAS son un montón. Hay actas que incremente el voto al MAS entre la TREP y el cómputo final”, dijo.

El equipo de ingenieros encontró 12 tipos de cambios en las actas. El primer caso, es el cambio de registros entre la TREP y el cómputo final. Ejemplificó con el acta 24442 correspondiente a El Alto, donde en los datos de la TREP muestra 33 votos para el candidato de CC y 29 votos para diputados del mismo partido, pero en las actas computadas este dato se invierte y el candidato recibe 29 votos y los diputados 33.

El segundo caso, muestra el cambio de datos entre el voto a presidente y el de diputados, modificación que disminuye la votación para el candidato a presidente.

El tercer caso muestra modificaciones en las actas. Es el caso de la mesa 24442 de la ciudad de El Alto, en el colegio 23 de Marzo. En el conteo de la TREP la fotografía del acta muestra sólo una observación, pero en el cómputo oficial aparece otra imagen del acta con más observaciones que se aumentaron a mano.

El cuarto tipo de irregularidad es la modificación del registro de votantes. Por ejemplo en la mesa 30863, de Cochabamba, la TREP reporta que Mesa recibió 119 votos y 106, en la franja de Diputados. Pero en el cómputo oficial estas cifras se copiaron, por lo que CC figura con 106 para Presidente y con 106 para Diputado.

El quinto tipo son las actas fotografiadas en la modalidad blanco y negro. El acta de la mesa 1253 de Buenos Aires, Argentina, en la TREP figura como no verificada, pero en el cómputo oficial se observa una fotografía en blanco y negro, cuando la norma dice que el acta debe ser escaneada. El resultado es de 100 votos para el MAS.

La sexta irregularidad tiene que ver con actas que fueron fotografiadas incompletas, como la mesa 1702 de Pocitos (Argentina), donde sólo se observa el resultado de la mesa y no hay firmas de los jurados. En esta acta, el MAS tiene 131 votos y CC, 5. A pesar de las irregularidades, el acta fue sumada al cómputo oficial.

La séptima irregularidad tiene que ver con cambio de actas para beneficiar al MAS. En la mesa 28800 de La Paz, la imagen muestra que CC había obtenido 59 votos para candidato presidencial, sin embargo el número cambia a 3 en el cómputo oficial. Otra acta, de la mesa 30531 de Cochabamba, registra 5 votos para el MAS, pero en el cómputo la votación asciende a 55.

La octava irregularidad, según el informe, muestra que delegados del MAS firman por delegados de CC, como ocurrió en la mesa 30931 de Cochabamba.

Como novena irregularidad, se observa que mesas que fueron anuladas aparecen como válidas en el conteo oficial. Por ejemplo, la mesa 515411, de la provincia Alonso Ibañez de Potosí, donde el MAS obtuvo en Presidente y Vicepresidente 206 votos y el resto de partidos, ningún voto. El acta indica que toda la población acudió a votar y registra 10 nulos. La mesa fue declarada inválida en la TREP, pero fue tomada en cuenta en el conteo oficial.

El décimo caso muestra que mesas que fueron declaradas inválidas no aparecen en el conteo, pero fueron enviadas al sistema. Es el caso de la mesa 32753 que no fue computada, pero el análisis del tráfico en la red muestra que se envió datos al servidor del Órgano Electoral.

El undécimo caso se trata de actas que desaparecen y vuelven a aparecer. También se notó que el porcentaje de conteo bajó en determinado momento. Ocurrió a las 21:00 del miércoles, cuando el conteo oficial de 97,41% baja a 97,39%. Esto, para los expertos, significa que hay una intervención manual del sistema.

El duodécimo caso es sobre cédulas de identidad inexistentes o con tres dígitos, como ocurrió en una mesa en Cochabamba.

Villegas dice que recibió amenazas por el informe

Edgar Villegas, en entrevista con CNN, ratificó todas las observaciones que su equipo de expertos halló en el proceso electoral y además denunció que sufrió amenazas, por lo que debió moverse de domicilio varias veces.

“A parte de que mi imagen se hizo bastante pública, también he recibido amenazas. Estoy muy preocupado, sobre todo por la cuestión de mi familia, pero yo voy a seguir con la lucha porque tenemos que recuperar la democracia, no queremos ser otra Venezuela, y exhorto a los compatriotas que seguimos en la lucha, y ahora no he podido estar en mi domicilio, he estado movilizándome bastante”, dijo Villegas.

Ayer en la tarde, se especuló que Villegas se refugió en la Embajada de Reino Unido, pero el diplomático de esta legación, Jeff Glekin, desmintió esta información y aseguró que Villegas no está en sus instalaciones ni pidió refugio.