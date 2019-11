Gobierno creará un “aparato especial de la Fiscalía” para detener a legisladores que hagan subversión

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció hoy la creación de una “aparato especial de la Fiscalía” para detener a legisladores y otras personas, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que estarían cometiendo actos de subversión y sedición.

“Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”, aseguró la autoridad.

Dijo que dirigentes y los mismos ciudadanos le brindan información sobre personas que estarían haciendo sedición contra el actual Gobierno transitorio.

“Lo que estamos informado está empezando a llegar a la gente, al pobre, al humilde, al utilizado, al que lo matan como perro, para utilizarlo, son los narcotraficantes, los delincuentes”, comentó.

Se refirió al fallido acuerdo en Yapacani, que tenía el objetivo de levantar el bloqueo en esa región. Sin embargo, aseguró que esas movilizaciones se redujeron un 50 por ciento.

"Sobre Yapacaní, hay bloqueos, pero no hay demandas, nadie sabe lo que quieren ¿cuáles son las demandas? Lo que quieren es fregar el país, lo que quieren es secuestrar a los bolivianos, no lo vamos permitir, no lo voy a dejar", dijo.

Remarcó que el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al que calificó de "delincuente", "no volverá a Bolivia en un Vietnam". La exautoridad, en entrevista con un medio ruso, dijo que Bolivia se convertirá en un “campo de batalla, un Vietnam”.

El ministro advirtió ayer, en conferencia de prensa, con iniciar un proceso contra algunos periodistas de medios afines al MAS por sedición.

“Les pedimos que informen, no que desinformen. Los ministros, la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) no necesitamos que nos hagan propaganda. Una vez más les pedimos a estos periodistas, sobre todo de medios radiales, que hagan su trabajo y no cometan sedición”, manifestó.

Sin embargo, se comprometió a garantizar la seguridad de los medios de comunicación durante la cobertura noticiosa.