Por falta de alimentos y gasolina para ambulancias, médicos piden pausa en protestas

Los hospitales públicos atraviesan por una situación crítica, debido a los bloqueos y conflictos sociales que se mantienen en el país hace varias semanas. La mayoría de los nosocomios tiene problemas por la falta de gasolina para las ambulancias, medicamentos y productos para preparar alimentos tanto para pacientes y los profesionales.

El sector pide que se declare un cuarto intermedio, de al menos dos días, para abastecerse y evitar riesgos.

"Necesitamos cuarto intermedio, por lo menos dos días para abastecernos. La situación es muy crítica en los hospitales, nos estamos quedando sin oxígeno, la gasolina para las ambulancias escasea y no se puede trasladar a los pacientes", agregó el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero.

El galeno reveló que otra de las preocupaciones es la falta de gas licuado y productos para preparar alimentos para enfermos de los nosocomios y profesionales en salud. Cuya, situación dijo pone en riesgo a los pacientes porque no consumen las proteínas necesarias para su recuperación.

Pacientes del área rural

Romero dijo que la situación de los enfermos del área rural se agrava por los bloqueos en las carreteras, ya que estos no pueden trasladarse a los hospitales de tercer nivel para ser atendidos.

Contó que la situación es crítica en las comunidades a Copacabana, Achacachi, Patacamaya y Caranavi, donde -señaló- que no llega los medicamentos por los conflictos y aquellos, enfermos que requieren cirugías de alta complejidad o estudios especiales no pueden realizarlo en los centros de salud de esas comunidades por falta de especialistas y equipamiento adecuado.

"La situación es crítica en el área rural, los pacientes que requieren cirugías, laboratorios o estudios especiales están sufriendo porque no pueden trasladarse por los bloqueos. Por eso, pedimos a los movilizados que levanten las protestas para que estas personas puedan recibir la atención que necesitan", dijo.

Hospitales municipales

La situación de los hospitales municipales de La Paz también es crítica por la escasez de oxígeno para pacientes. Además, de la carencia de combustible que impide el trabajo regular de las ambulaciones, informó la secretaria Municipal de Salud Integral y Deportes (SMSID), Verónica Hurtado.

"Estamos padeciendo (...) en nuestros hospitales y dentro de la red de ambulancias la falta de combustible que está impidiendo que puedan salir la cantidad de ambulancias que nosotros tenemos. (...) La falta de combustible no solo perjudica la falta de ambulancias, sino que la empresa que nos dota de oxígeno nos ha indicado que no va a poder llegar a los hospitales porque ellos no pueden moverse de la planta", aseveró.

Los nosocomios de segundo nivel que están bajo administración de la Alcaldía son: La Merced, Los Pinos, La Portada y Cotahuma. Por esta situación, Hurtado, dijo que los vehículos a gasolina se "están replegando" y las de diésel atienden casos prioritarios. "Eso nos están perjudicando el manejo de emergencias en la ciudad de La Paz", dijo.

Cáncer

De acuerdo con el representante del Sirmes, otra realidad que preocupa es la situación de los enfermos con cáncer que no reciben tratamientos debido a los y conflictos sociales que impiden el libre tránsito en diferentes departamentos del país. Además, lamentó que uno de los insumos necesario para tratar la enfermedad, como es la morfina está agotándose en el Hospital de Clínicas.

Con el galeno, coincidió la presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, quien exhortó, a los movilizados a levantar las medidas para que los pacientes puedan llegar de otros departamentos a la ciudad de La Paz, donde reciben tratamiento.

"Hay hermanos que no pueden llegar de Cochabamba, de Potosí, de Oruro a La Paz, estos pacientes no tienen tiempo para esperar, por eso es nuestra desesperación de que nuestros hermanos puedan llegar al hospital, son mamás, son papás y su vida corre peligro porque el cáncer no espera", remarcó.

En los últimos dos días, en muchas zonas de La Paz y El Alto, se registran protestas de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), después de la renuncia de Evo Morales. En diferentes carreteras instalaron bloqueos que impiden el abastecimiento de alimentos, carne, pollo e incluso, la distribución de gas licuado y combustible es irregular por las protestas.