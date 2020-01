Longaric: Las relaciones con España están "prácticamente paralizadas"

La canciller Karen Longaric manifestó que las relaciones con España se encuentran "prácticamente paralizadas" desde el incidente de los funcionarios encapuchados y armados en la residencia de la embajadora de México.

"(Las relaciones) están paralizadas porque no ha habido más diálogo. El gobierno español no ha acreditado nuevos funcionarios. Sin embargo, la Cancillería boliviana sí ha designado a un nuevo encargado de negocios en España", señaló Longaric en una entrevista con el diario español Ok Diario.

La autoridad también manifestó que el funcionario boliviano aún no pudo viajar, pero que la siguiente semana se acreditará ante la cancillería del Gobierno de España.

Longaric también contó que la exministra de Relaciones Exteriores de España, Margarita Robles, le explicó que "todos estos acontecimientos habían ocurrido sin su conocimiento y sin su autorización".

Debido a esto Robles dispuso que una comisión llegue a Bolivia para investigar los hechos en la Embajada de España, pero hasta el momento no se realizó la investigación.

La canciller Longaric desconoce si la nueva ministra española ratificará la orden de su antecesora.

"Esto es un tema que ha quedado pendiente. Yo espero que lo más rápido posible el Gobierno español disponga de esa investigación prometida. Por nuestra parte, el ministerio de Gobierno continúa haciendo investigaciones, también el Ministerio Público. A muy corto tiempo sabremos qué fue lo que realmente ocurrió y cuál era la pretensión cabal de estas personas, que no iban a hacer una visita protocolaria. Eso fue pretexto un tanto absurdo", expresó Longaric al periodista español Alejandro Entrambasaguas.

La canciller finalizó hablando sobre el presunto financiamiento del Movimiento al Socialismo (MAS) al partido político de España Podemos por medio de millonarias consultorías contratas.

"Son temas que están investigando. En cualquier momento saldrá a la luz pública todos aquellos contratos millonarios que se dice que la gente de Podemos y Pablo Iglesias suscribió con Evo Morales", apuntó.

El incidente del pasado 27 de diciembre con la llegada de funcionarios españoles encapuchados y armados a las puertas de la residencia de la embajada de México desencadenó en una tensión diplomática entre México, España y Bolivia.

En la residencia de la embajada de México se encuentran asiladas exautoridades del gobierno de Evo Morales, entre los que se encontrarían Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz y Wilma Alanoca. Por lo que algunos sectores presumieron que los encapuchados trataron de sacar a estos exfuncionarios.

Tras el incidente, Bolivia declaró personas no gratas a los diplomáticos de México y España implicados, y a los funcionarios españoles, quienes tuvieron 72 horas para abandonar el país.

Posteriormente, España expulsó a los funcionarios de la embajada de Bolivia en Madrid como "reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interno de Bolivia".

Desde entonces, el gobierno español evade dar explicaciones sobre lo que sucedió ese día en la residencia mexicana.