Coronavirus: Recomiendan aislamiento en domicilio como primera medida ante leves síntomas

Luego de conocer el primer caso sospechoso de coronavirus en Cochabamba surge la incógnita de cómo se debe proceder. Asistir a un centro hospitalario o quedarse en casa están entre las posibilidades, sin embargo, las recomendaciones de los epidemiólogos son claras.

El responsable de vigilancia epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo,dijo que se debe identificar los síntomas y tener en cuenta que uno de los indicadores más importantes es la estadía en China.

“Debe estar dentro de la definición de caso sospechoso, no es cualquier persona, hay que recordar que hay resfríos e infecciones respiratorias, sin embargo, si no ha tenido contacto con alguien que provenga de Asia, no se puede considerar así”, explicó.

Si una persona tuvo contacto directo con alguien que llegó de China o permaneció por al menos 14 días en ese país, debe considerar si tiene algún síntoma.

“Si los síntomas son iniciales, entonces sólo necesita aislamiento domiciliario, debería estar en casa, sin hacer ninguna actividad e hidratándose y tomando un antipirético”, afirmó.

Castillo explicó que si los síntomas continúan luego de dos o tres días, se debe contactar a un centro de salud para hacer conocer el caso.

Un eventual traslado debe realizarse con las medidas de seguridad establecidas por los organismos internacionales. El paciente debe portar un barbijo para protegerse y además debe evitar acercarse a otras personas.

El funcionario detalló que todos los hospitales cuentan con planes de contingencia, por lo que pueden ejecutar áreas de aislamiento para la atención de pacientes que sean casos sospechosos.

“Todos los hospitales tienen una instrucción de crear una sala de aislamiento, los públicos tienen el plan de contingencia”, aseveró.

Castillo recomendó que la persona que sospeche de portar el coronavirus o que busca prevenir el contagio, debe lavarse las manos permanentemente, usar alcohol en gel, toser o cubrirse al estornudar, comunicar al centro de salud más cercano y sobre todo evitar la automedicación.

Alfonso Tenorio: “Asesoramos para que se cumplan los protocolos”

El representante de la OMS y OPS en Bolivia, Alfonso Tenorio, llegó a Cochabamba para acompañar a las autoridades de salud para informar a la población sobre el caso sospechoso de coronavirus que para él es el único que se apega a ese criterio.

Sobre América Latina, ¿cómo está respondiendo a la alerta mundial?

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que este nuevo coronavirus se ha convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional y ha puesto a todos los países del mundo en alerta, porque dada la globalización de este mundo, donde casi no hay fronteras y las personas pueden trasladarse de un lugar a otro, todos los países tienen posibilidad de recibir casos.

En todo el mundo y en Latinoamérica, los países se están fortaleciendo básicamente en lo que tiene que ver con la detección de casos sospechosos, capacitación de personal de salud, capacidad de los establecimientos de salud para manejo, aislamiento y estudio de contactos.

Lo que Bolivia está haciendo es lo que la OMS ha recomendado. En América sólo hay casos confirmados en Estados Unidos y en Canadá, no hay ningún otro país con casos confirmados.

- ¿Se cumplen con los protocolos que demanda la OMS?

- No somos evaluadores del país, como Organización Panamericana de la Salud (OPS) estamos asesorando al país para que estos protocolos se implementen de la mejor manera. Hemos visto que en este caso particular (el caso sospechoso en Cochabamba), se han activado todos los mecanismos de detección, de aislamiento, diagnóstico.

Creemos que se están manejando los protocolos como están establecidos internacionalmente.

- ¿Es normal tener este tipo de casos sospechosos?

El primer y único caso sospechoso en Bolivia es éste. Los otros no cumplieron criterios de sospechosos.

Para ser caso sospechoso se debe cumplir dos criterios, que haya estado en China en los últimos 14 días y que presente fiebre y síntomas respiratorios. Entonces, los casos de Uyuni no eran casos sospechosos. El único sospechoso que cumple los criterios es este de Cochabamba, a nivel nacional.

Los otros no fueron sospechosos y lo otro es que no sólo son personas de origen chino, sino cualquier persona, de cualquier nacionalidad que haya estado en China en los últimos 14 días y que tenga estos síntomas, es sospechoso, el resto no.

FICHA PERSONAL

Alfonso Tenorio

Cargo: Representante interino de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Trayectoria:

Tiene estudios en medicina interna y maestría en epidemiología. Asesor del Ministerio de Salud en Colombia durante 12 años.