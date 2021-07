Gobierno magnifica el caso armas y ahora apunta a Chile y Brasil

Pese a que varios informes señalan que la llegada del grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)y los pertrechos que trajo para el resguardo de la Embajada de este país en Bolivia no representaban un peligro, ahora autoridades nacionales pretenden involucrar a Chile y Brasil en el presunto “golpe” de Estado y un nuevo plan Cóndor. Las autoridades de Gobierno sobredimensionan la capacidad del material antidisturbios que llegó de Argentina, al extremo de asegurar, sin mostrar pruebas, que se lo utilizó en Sacaba y Senkata.

“Macri aportó equipamiento con material letal que se utilizó para reprimir la protesta social y consolidar el golpe de Estado en un intercambio que incluyó una carta de agradecimiento enviada por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara”, denunció el 8 de julio el canciller Rogelio Mayta.

Ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para sustentar la versión del “golpe” y un nuevo plan cóndor, señala que posiblemente habrían intervenido también los gobiernos de Chile y Brasil.

“Es una sospecha que tenemos por el momento, en estos momentos confirmado el tema de Ecuador y Argentina. Tenemos sospechas de que también tendrían que ver Chile o también Brasil, estamos en la sospecha, pero estamos buscando”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, en oportunidad de la reunión de evaluación que tuvo el MAS.

“El hermano país de Argentina, los argentinos, muy solidarios, muy activos en temas de conservar la vida, (investigan) qué es lo que ha pasado, por qué se han enviado esos armamentos a Bolivia y para masacrar a nuestro hermanos”, dijo en contacto con los medios de comunicación.

Esta versión se mantiene en diferentes esferas del Ejecutivo, Legislativo y organizaciones sociales.

Antidisturbios

Sin embargo, autoridades y exautoridades argentinas señalaron que para resguardar la Embajada en Bolivia se envió al grupo Alacrán de la Guardia Nacional Argentina y al equipo antidisturbio.

La exministra argentina de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mediante carta informó que se envió al grupo Alacrán con equipamiento para resguardar la seguridad de la Embajada Argentina, del personal diplomático, además de los refugiados de la administración de Evo Morales, por la ola de violencia que se desató entre octubre y noviembre de 2019.

Mayta denunció que al país ingresó 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 05 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC. Esa información se basa en la denuncia de las autoridades bolivianas.

Según datos provenientes de la vecina nación, el expresidente Mauricio Macri y varios exministros de Estado fueron denunciados por presunto contrabando agravado.

Embajador en Bolivia

En este escándalo diplomático que estalló días atrás, destaca la figura del ahora embajador argentino en el país, Ariel Basteiro.

“Nunca imaginé que íbamos a buscar tanto en un archivo y en una carpeta, muy escondido, apareció (en su embajada) la nota que mostró el canciller Mayta”, afirmó Basteiro. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que el original de la carta del general Terceros estaba en los archivos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Por otra parte, Basteiro dijo, en contacto con radio Fides, que tiene pruebas de que material antidisturbios, no registrado, fue destinado a la Policía Boliviana en noviembre de 2019.

“Eso se considera que fue el contrabando y fue entregado de manera ilegal por el gobierno de Macri, en parte a la Fuerza Aérea y en parte a la Policía Boliviana (…). Sí, tengo pruebas, por eso lo digo”, declaró Basteiro.

Experto: armas no eran letales

El experto en armas Samuel Montaño consideró que el equipo que trajo consigo el grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para proteger la Embajada de Argentina en Bolivia no se puede considerar armamento letal.

“Es una lista del equipo que trajeron los 11 hombres de la Guardia Nacional de Argentina para resguardar la Embajada, es material antidisturbios. Las cantidades que se mencionan son mínimas, no es material de guerra ni peligroso, es material antidisturbios”, dijo.

Grupo Alacrán protegió a gente del MAS

Un reporte de Brújula Digital señala que el exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que los gendarmes argentinos de élite, que llegaron de Argentina en noviembre de 2019, protegieron la Embajada en La Paz y a sus huéspedes, entre ellos el exministro de Gobierno Carlos Romero.

“Estos funcionarios vinieron a resguardar la Embajada argentina porque no nos olvidemos que por ejemplo don Carlos Romero fue y se alojó en la embajada y pidió asilo; estuvo unos buenos días en la embajada”, dijo Justiniano en declaraciones realizadas a un medio de comunicación.

Relató que la situación que se vivía en cercanías de la Embajada argentina no era pacífica. “La gente quería que lo saquen y lo metan preso; la Embajada argentina vivió un momento de conflicto, entonces la Policía boliviana no tenía armamento disuasivo, el Ejército no tenía armas no letales que vayan a disuadir, y por esa razón el gobierno argentino preocupado de su Embajada, pero además preocupado por la seguridad de los que estaban en su Embajada entre ellos muchos integrantes del MAS, viene a proteger a ellos”, acotó.

“En ese momento el gobierno argentino lo que buscaba era proteger a los masistas y ahora resulta que vienen a decir que fue parte del golpe, porque resulta que los gendarmes no se quedaron, los gendarmes no colaboraron con el ‘golpe’ porque cuando vinieron Evo ya se había ido, ya había renunciado” declaró.

En la Embajada Argentina se refugiaron el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la diputada Valeria Silva y su esposo y la ministra Mariana Prado, según se confirmó recientemente.