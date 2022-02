Romero deslinda responsabilidad en la designación de Dávila

A un día del anuncio de Estados Unidos de una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que incrimine al exjefe antidroga Maximiliano Dávila, el exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, salió este jueves a deslindar responsabilidad en la designación del director de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“En el caso de Dávila, no es el ministro el que nombra. Yo a Dávila no lo conocía. Lo he conocido como Director de Inteligencia. Ha venido la orden de destinos del Comando. Nosotros hemos revisado si había alguna en contra de alguno de la promoción que les correspondía y si no había denuncias observaciones, dábamos por bien hecho lo que el Comando nacional había decidido”, señaló Romero.

Respecto al pedido de extradición, Romero manifestó que existen dos enfoques, jurídico y político.

Desde el punto jurídico, la decisión respecto al pedido de extradición corresponde al Tribunal Supremo de Justicia.

“Desde el punto de vista político. Si quieren extraditar a Dávila, de repente hay que hacer un cambalache, que nos manden a los dos exministros de Gobierno,que ellos están protegiendo en el norte”, señaló haciendo referencia a Carlos Sánchez Berzaín y Arturo Murillo.

En cuanto a la recompensa, Romero cuestionó: “¿Ofrecer plata para que incrimine a una persona? es poco serio”.

Romero también defendió la lucha antidroga durante el gobierno de Morales.

“Hemos demostrado lealtad en la lucha contra las drogas. Y eso ha sido reconocido por instituciones internacionales”, señaló el exministro antes de hacer un repaso por los operativos en gestiones pasadas.

Negó que existan carteles de droga en Bolivia, pero admitió que sí hay emisarios.

Romero también observó que los delitos son personales y dijo que “tratan de forzar” algún vínculo de Dávila con el expresidente Morales.

“A mí me molesta que se falte el respeto a Evo Morales”, insistió Romero durante la conferencia de prensa.

La acusación formal contra Dávila en el país del norte es por “conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y conspirar para usar o portar ametralladoras durante y en relación con, y poseer ametralladoras para fomentar la conspiración de narcotráfico”.

En tanto, en Bolivia el exjefe antinarcóticos fue aprehendido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.