Comité Científico advierte que los contagios de Covid-19 irán en aumento en las próximas semanas

El Comité Científico del Colegio Médico de Bolivia advirtió que los contagios del COVID-19 irán en aumento tal como ocurre durante las últimas semanas. El hecho se debe a que la población está confundiendo los síntomas con los de una gripe estacionaria.



El presidente del ente colegiado, Luis Larrea, pidió a la población no alarmarse, mantener las medidas de bioseguridad, realizarse pruebas sí presentan síntomas y vacunarse.



Una de las razones para el incremento de contagios se debe a las subvariantes de la Ómicron, BQ.1 y la BQ.1.1 que afectan principalmente las vías respiratorias superiores, lo que lleva a confundir los síntomas con los de un resfrío estacional.



La presidenta del Comité Científico, Virginia Paredes, indicó que el comportamiento epidemiológico en las semanas 48, 49 y 50 de la pandemia, tienen una gran similitud por los contagios registrados. La letalidad del virus es del 0,1% tanto en la quinta ola, como en la sexta.



"Tal vez no se han tomado las medidas de prevención adecuadas", porque el porcentaje de vacunación en el país mantiene a Bolivia en el lugar 32 a nivel América Latina. Las coberturas de vacunación son muy bajas, estamos en una situación "preocupante", lamentó Paredes.



"El porcentaje de vacunación alcanzado en dosis completas apenas alcanza al 52, 6%, coberturas aun muy bajas". "En terceras dosis no alcanzamos ni siquiera un 40%, y esto era algo que nosotros ya lo habíamos previsto", acotó.



Una de las alternativas de solución que planteó Paredes, implica incrementar las coberturas de vacunación como medida estratégica. Además que no se deben descuidar las medidas de bioseguridad, como el uso del barbijo, el distanciamiento físico y el uso del alcohol desinfectante.



Exhortó a las autoridades ejecutar un plan estratégico de una vigilancia activa, tanto en la cobertura de vacunación, como en la toma de pruebas de manera inmediata.



¿Qué tipo de vacunas se deben utilizar?



Si se utiliza la vacuna monovalente como quinta dosis, el porcentaje de cobertura de inmunización ya es muy baja. El Comité Científico recomienda las vacunas bivalentes para que actúen tanto en la cepa original del Covid-19 como en las subvariantes de la Ómicron.



El secretario general del Colegio Médico de Bolivia, Freddy Fernández, exhortó a las autoridades que hagan los esfuerzos o los trámites necesarios para poder contar con ese tipo de vacunas y ofrecerla, no como una quinta dosis, sino como un refuerzo al esquema de vacunación.



Las vacunas bivalentes ya han sido autorizadas por la Organización Mundial de Salud (OMS) desde el descubrimiento de las subvariantes BA.4 y BA.5 de la variante Ómicron que fueron las determinantes de la quinta ola, pero en Bolivia no se adquirieron.



Según Fernández ya existe en el mercado las vacunas bivalentes Moderna y Pfizer/BioNTech que ya fueron autorizadas en el país vecino, Brasil.



Las vacunas bivalentes son aquellas que protegen el cuerpo contra dos tipos de antígenos. En el caso de las dosis actualizadas contra la COVID-19, son bivalentes porque inmunizan contra la cepa original -también conocida como Wuhan por la ciudad china donde apareció el virus- y contra la variante Ómicron.



Las vacunas que se utilizaban hasta ahora en el mundo eran monovalentes, es decir, estaban diseñadas solamente contra el virus original.



En Bolivia se aún se utilizan las vacunas monovalentes como la Astrazeneca, Sputnik, que solamente atacan a la primera cepa original y no así a las subvariantes.



Larrea dijo Bolivia es el "único país que piensa que poniendo cinco, seis, siete u ocho vacunas vas a mejorar tu sistema inmunológico, pero no es así".